تيلغرام يوفر لمستخدميه تحكمًا أفضل في بياناتهم

بالنظر إلى أن المنافسين يواجهون مخاوف متزايدة بشأن خصوصية البيانات، فقد تلقى تطبيق المراسلة الآمنة تيليجرام لنظام التشغيل ويندوز تحديثًا يتضمن ميزات خصوصية جديدة توفر تحكمًا أفضل في بياناتك.

ويأتي التحديث في وقت يبتعد فيه المستخدمون عن منصة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك وينتقلون إلى تطبيقات المراسلة الأكثر تركيزًا على الخصوصية.

وواجهت واتساب انتقادات بعد الإعلان عن أن مشاركة البيانات توفر إعلانات مخصصة عبر فيسبوك، وذلك بالنظر إلى أن بياناتك أصبحت العملة الرقمية في عصرنا.

وقد أدى ذلك إلى نزوح جماعي للمستخدمين من واتساب إلى تطبيقات المراسلة الأخرى التي تركز على الخصوصية، مثل: تيليجرام و Signal.

ونشرت تيليجرام في شهر يناير الماضي تدوينة توضح بالتفصيل كيف يمكن للمستخدمين نقل سجل الدردشة من واتساب و Line و KakaoTalk إلى خدمتها بدلاً من ذلك.

وكجزء من التحديث الأخير، تقدم تيليجرام ميزة جديدة تتيح لك الآن حذف المجموعات التي أنشأتها وسجل المكالمات لجميع الأطراف دون ترك أي أثر.

ويمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة أيضًا حذف المجموعة السرية لكلا الجانبين.

وبالنظر إلى أن خوادم تيليجرام لا تخزن الدردشات أو سجل المكالمات أو المجموعات المحذوفة، فإن البيانات تختفي تمامًا بمجرد النقر فوق زر الحذف.

وبالإضافة إلى منح مستخدميها مزيدًا من التحكم في بياناتهم، أضافت المنصة أيضًا ميزة جديدة لتحسين تجربة الدردشة الصوتية للخدمة بعد طرحها في العام الماضي للمكالمات الجماعية.

لضمان سماع صوت كل مستخدم في محادثة صوتية، فإن التحديث يقدم ميزة جديدة تسمح لك بضبط مستوى الصوت للمشاركين الفرديين في الدردشة الصوتية.

ويمكنك الآن – أثناء وجودك في محادثة صوتية نشطة – النقر فوق القائمة العلوية وضبط مستوى الصوت (مستويات الميكروفون) للأفراد المشاركين، ويمكن للمسؤولين تغيير مستويات الميكروفون للجميع.

ويمكنك أيضًا الإبلاغ عن مجموعات أو قنوات وهمية تنتحل شخصية أشخاص أو منظمات مشهورة عن طريق فتح حساب القناة أو المجموعة والنقر فوق زر الإبلاغ.

وقالت المنصة: يمكنك الإبلاغ عن أي قناة تحتوي على محتوى غير مرغوب فيه أو عنيف أو محتوى للبالغين أو غير قانوني أو أي حساب مزيف.

ولا يزال هذا التحديث الجديد قيد الإصدار، ومن المفترض أن يصبح متاحًا للتنزيل عبر متجر مايكروسوفت قريبًا.

ويمكنك تحديث التطبيق عن طريق التحقق من وجود تحديثات في متجر مايكروسوفت أو يمكنك أيضًا زيارة صفحة المنتج ضمن المتجر مباشرةً للحصول على التحديث.