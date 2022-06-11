تيليغرام تطلق خدمة اشتراك مدفوعة

أعلنت منصة التراسل الفوري “تيليغرام” عن إطلاق خطة اشتراك مدفوعة لمستخدميه خلال الشهر الجاري.‏

وقال مؤسس التطبيق، بافل دوروف، في منشور له، أمس الجمعة، إن المستخدمين الذين سيختارون خدمة الاشتراك الجديد “تلغرام بريميوم” سيحصلون على حد أعلى للدردشات والوسائط وتحميل الملفات، وفقا لموقع “تيك كرانش”.

وأضاف: “الطريقة الوحيدة للسماح للمعجبين الأكثر تطلبا بالحصول على المزيد مع الحفاظ على ميزاتنا الحالية مجانية، هي جعل هذه الحدود المرتفعة خيارا مدفوعا”.

وأكد دوروف موضحا أن خطوة طرح اشتراك مدفوع كانت لضمان بقاء تطبيق “تلغرام” ممولا بشكل أساسي من قبل مستخدميه، وليس المعلنين.

وأفادت تقارير أن تكلفة الاشتراك في خدمة “تلغرام بريميوم” هي 4.99 دولار شهريا.

وشهد تطبيق “تيليغرام” إلى جانب نظيره “سيغنال” زيادة في أعداده مستخدميهم، وذلك بعد ظهور مخاوف من منصة “واتسآب” الأمريكية، والمتعلقة بالحفاظ على الخصوصية.

ويضم تطبيق “تيليغرام” في الوقت الحالي 500 مليون مستخدم نشط شهريا، ليصبح واحدا من أكثر 10 تطبيقات تم تنزيلها في العالم.

وأطلقت منصة التراسل الفوري “تيليغرام” تحديثا جديدا يوسع المشاركة في مكالمات الفيديو لتصل إلى أكثر من ألف شخص تقريبا.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن تيليغرام أضافت تحديثات جديدة إلى تقنية مكالمات الفيديو الجماعية، التي سبق وأطلقتها في يونيو/حزيران الماضي.

ورغم أن تيليغرام وسعتها إلى أكثر من ألف شخص، إلا أن خيارات الشاشة لا تزال محدودة بـ30 شخص فقط، ويمكن أن يتم اختيارهم وضبطهم من باقي المشاركين والتنقل فيما بينهم طوال مدة البث المرئي.