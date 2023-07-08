ثريدز سيتيح إمكانية حذف حسابك بشكل منفصل عن انستغرام

وصل تطبيق Threads في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ قام العديد من الاشخاص بتسجيل الدخول بحساب انستغرام الخاص بهم، ويعتبر هذا التطبيق المنافس الاول لتطبيق تويتر الشهير.

ومع ذلك، اكتشف العديد من الاشخاص أنه لا يمكن حذف الحساب على ثريدز بمجرد إنشائه؛ ويمكن فقط تعطيله. ويبدو انه سيتم حذف كل شيء على حساب انستغرام بمجرد حذف حساب ثريدز.

لذا، كشف آدم موسيري، رئيس تطبيق انستغرام، أن شركة Meta على دراية بالمشكلة وتعمل على حل بديل، واقترح على المستخدمين إلغاء تنشيط حساباتهم في الوقت الحالي.

يتيح ثريدز للمستخدمين نشر منشورات نصية ومقاطع فيديو وصور GIF قصيرة وتضمين منشورات انستغرام في سلاسل من المنشورات.

ويمكن للمستخدمين أيضًا الإعجاب بالمنشورات والتعليق عليها وإعادة نشرها ومشاركتها، لكن العديد من الميزات الأخرى لاتزال مفقودة.

سيؤدي إلغاء تنشيط الحساب إلى إخفاء الملف الشخصي وأي محتوى منشور، ويمكن للمستخدمين أيضًا وضع قفل على حسابهم.

وقال المسؤول التنفيذي إن ثريدز مدعوم من انستغرام، ولهذا السبب يستخدم المستخدمون حسابًا واحدًا فقط. \

ولايزال التطبيق في مراحله الاولى، لذا من المتوقع ان نرى المزيد من التحسينات بمرور الوقت.