"ثريدز" ليس المحاولة الأولى.. كيف استنسخ "زوكربيرغ" تطبيقات أخرى؟

بدأت تظهر الأخبار بأن “ميتا”، الشركة الأم لـ”إنستغرام”، تعمل على تطوير وإطلاق منصة منافسة وشبيهة لـ”تويتر” الشهر الماضي، مما دفع إيلون ماسك، مالك “تويتر”، في تحدي مارك زوكربيرغ لمباراة “ملاكمة” لا يزال الجميع بانتظارها والتي تسمى حاليًا بـ “مباراة القفص”.

وبحسب المحلل في Wedbush Securities دان آيفز في مقابلة مع “CNBC الأميركية”، فإن “ثريدز” هي مجرد منصة تتطلع إلى الاستفادة من قاعدة عملاء “إنستغرام” الضخمة. بالإضافة إلى الكراهية الموجهة نحو ماسك و”تويتر” بهدف كسب حصة أكبر في السوق.

يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان “ثريدز” حقًا منافسة “تويتر” أم لا.

في ما يلي بعض التطبيقات والميزات التي قام زوكربيرغ بتقليدها:

Instagram Stories

في تحد مباشر ضد “سناب تشات”، كشفت “ميتا” المعروفة بـ”فيسبوك” حينها خدمة “ستوريز” على “إنستغرام” في عام 2016. بحلول منتصف عام 2018، كان لدى “Instagram Stories” ضعف عدد المستخدمين يوميًا مقارنة بـ “سناب تشات”.

Instagram Reels

تحدت “إنستغرام” منصة “تيك توك” الصينية، في عام 2020، عبر إطلاق خدمة “الريلز”، حيث قدم لبعض صانعي المحتوى ما يصل إلى 10 آلاف دولار لنشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم على التطبيق.

تعديل الرسالة النصية على “واتساب“

منح تطبيق المراسلة الفورية الشهير هذا العام المستخدمين القدرة على تعديل الرسالة في غضون 15 دقيقة بعد إرسالها، وهي ميزة كانت متاحة بالفعل عند المنصات المنافسة بما في ذلك “تيلغرام” و”سيغنال”.

Facebook Neighborhoods

بدأت “فيسبوك” في استنساخ تطبيق “Nextdoor”، في الولايات المتحدة وكندا في عام 2020. المشروع، والذي أطلق عليه “Facebook Neighborhoods”، تم الترويج له على أنه “مساحة مخصصة داخل تطبيق “فيسبوك” لمساعدتك على التواصل مع جيرانك” و”المشاركة في مجتمعك المحلي “. لكن تم إغلاقه العام الماضي.