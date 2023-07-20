"ثريدز" يخسر نصف عدد مستخدميه في أسبوع

أظهر تقرير من موقع SimilarWeb أن عدد مستخدمي Threads النشطين يومياً على أجهزة أندرويد انخفض من 49 مليون في 7 يوليو (بعد يومين من إطلاق المنصة) إلى 23.6 مليون في 14 يوليو.

فعلى الرغم من نجاح Threads الباهر في أيامها الأولى، لا تزال المنصة غير كاملة الملامح وتفتقر للمزايا التي قد تدفع المستخدمين لاستبدال تويتر بها أو حتى استخدامها بانتظام مثل الإنستجرام. وهذا ما تشير إليه بيانات تقرير موقع SimilarWeb الذي يذكر بيانات متعلقة باستخدام منصة Threads على أجهزة أندرويد فقط، ولكنه يعطي مؤشرات دالة بشكل واضح على أداء المنصة حتى الآن.

كما أشار التقرير إلى أن وقت استخدام منصة Threads في الولايات المتحدة انخفض من ذروته التي وصلت إلى حوالي 21 دقيقة، إلى حوالي 10 دقائق في 9 يوليو، واستمر بالانخفاض حتى وصل إلى ما يزيد قليلاً عن 6 دقائق في 14 يوليو. ويجدر بالذكر أن نسبة الاستخدام الأكبر لمنصة Threads كانت تأتي من الولايات المتحدة، ويعود ذلك إلى عدم توفر المنصة في مناطق رئيسية أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي.

لمقارنة Threads بتويتر، حظيت Threads بأعلى عدد من المستخدمين النشطين يومياً في 7 يوليو، والذي بلغ 49 مليون مستخدم نشط. ويعد هذا حوالي 45% من عدد مستخدمي تويتر النشطين في ذلك اليوم الذي تجاوز 109 مليون مستخدم نشط. وبحلول 14 يوليو، انخفض عدد المستخدمين النشطين يومياً على Threads إلى 23.6 مليون مستخدم نشط، أو حوالي 22% من مستخدمي تويتر النشطين.

وحتى في اليومين اللذان كان فيهما الاهتمام بمنصة Threads في ذروته، لم يتغير عدد مستخدمي تويتر النشطين يومياً على أجهزة أندرويد تقريباً، ولكن انخفض وقت استخدام تويتر بنسبة 4.3%. ربما لأن بعض المستخدمين توقفوا عن استخدام تويتر لتجربة Threads. وحتى مع هذا الانخفاض، كان متوسط وقت استخدام تويتر الإجمالي حوالي 25 دقيقة، والذي يفوق ذروة وقت استخدام Threads.

بشكل عام، يعود سبب نجاح منصة Threads الأولي إلى اتصاله بتطبيق الإنستجرام. إذ يجلب المستخدمون الجدد على المنصة متابعيهم والحسابات التي يتابعوها من إنستجرام عند انضمامهم إلى Threads، مما لا يشعر المستخدمين بأن المنصة خالية كالتطبيقات الأخرى التي حاولت أن تستبدل تويتر.

كما يجدر ذكر أن ولاء المستخدمين الجدد لإنستجرام يفوق ولائهم لتويتر، مما قد يعود بالفائدة على منصة Threads. إذ انخفضت نسبة المستخدمين الجدد الذين يواصلون استخدام تطبيق تويتر بانتظام على أجهزة الأندرويد بعد 30 يوماً من 19% في مايو 2022 إلى 16% في مايو 2023. وبالمقابل، ظلت نسبة ولاء مستخدمي إنستجرام الجدد ثابتة عند حوالي 40%.