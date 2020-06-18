ثغرة أمنية في متصفح كروم تعتبر “الأكبر ضرراً”

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كشفت شركة أمن سيبراني عن تعرض مستخدمي متصفح غوغل الشهير كروم لهجوم ببرنامج تجسس، ما اعتبرته وكالة رويترز “فشلا” للشركة العملاقة في توفير الحماية الأمنية للمتصفح الذي يستخدم في عمليات حساسة مثل تصفح رسائل البريد الإلكتروني وكشوف المرتبات.

وقال باحثون في شركة “آويك سيكيورتي” لرويترز إن برنامجا للتجسس استهدف المستخدمين عبر حوالي 32 مليون عملية تحميل لإضافات متصفح كروم.

وأكدت شركة “غوغل” أنها “أزالت أكثر من 70 إضافة من متجر كروم الرسمي بعد أن نبهها الباحثون الشهر الماضي”.

وقال غاري غلومب مؤسس “آويك سيكيورتي” إنه بالنظر إلى عدد التحميلات، فإن هذا الهجوم هو “الأكبر ضررا” لمتجر كروم حتى الآن .

ولم تعلق غوغل على مدى الضرر الناتج عن هذه الهجوم، وحجمه بالنسبة للهجمات السابقة، وعن سبب عدم قيامها باكتشاف وإزالة هذه الإضافات السيئة من تلقاء نفسها.

ولا تعرف “آويك سكيورتي” الجهة التي تقف خلف الهجوم، مشيرة إلى أن المطورين قدموا معلومات اتصال مزيفة.