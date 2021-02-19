ثغرة في تطبيق شهير على اندرويد تشكّل خطراً على معلومات المستخدمين

حذر خبراء مالكي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بشأن تطبيق مشهور في متجر “غوغل بلاي”، تم تنزيله أكثر من مليار مرة، من أنه قد يشكّل خطرا كبيرا على الهاتف.

وإذا كنت تمتلك هاتفا ذكيا أو جهازا لوحيا يعمل بنظام أندرويد، فأنت بحاجة إلى الحذر من التطبيق المعروف باسم SHAREit، والذي تم تنزيله مليار مرة وتلقى الملايين من التقييمات الإيجابية، كونه يحتوي على نقاط ضعف “متعددة”.

واكتشف خبراء الأمن من Trend Micro هذه المشكلات، والتي يمكن الاستفادة منها من قبل الجهات السيئة للوصول إلى البيانات الحساسة.

ويمكن للقراصنة استخدام هذه الثغرات الأمنية لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية ولإمكانية شن هجمات تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد.

ويمكن أن تسمح هذه الثغرات أيضا للقراصنة بتشغيل هجمات Man-in-the-disk (MITD)، والتي يمكن استخدامها لتعطيل جهاز أندرويد الخاص بالضحية.

ونشرت Trend Micro نتائجها يوم الاثنين الماضي، وفي ذلك الوقت قالت إن نقاط الضعف في SHAREit لم يتم إصلاحها. ووفقا لخبراء الأمن، فقد أبلغوا صانعي SHAREit بالنتائج التي توصلوا إليها قبل ثلاثة أشهر، ومع ذلك، ما تزال المشكلات في تطبيق أندرويد الشهير قائمة.

وأبلغت Trend Micro أيضا شركة غوغل عن ثغرات SHAREit.

وقالت شركة Trend Micro، في توضيحها لنتائجها عبر الإنترنت: “اكتشفنا العديد من الثغرات الأمنية في التطبيق المسمى SHAREit. ويمكن إساءة استخدام الثغرات لتسريب بيانات المستخدم الحساسة وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بأذونات SHAREit باستخدام رمز أو تطبيق ضار. ويمكن أيضا أن يؤدي إلى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد (RCE)”.

وتابعت الشركة: “في الماضي، كانت الثغرات الأمنية التي يمكن استخدامها لتنزيل وسرقة الملفات من أجهزة المستخدمين مرتبطة أيضا بالتطبيق. وبينما يسمح التطبيق بنقل وتنزيل أنواع مختلفة من الملفات، مثل حزمة أندرويد APK، فإن الثغرات الأمنية المرتبطة بهذه الميزات هي على الأرجح عيوب غير مقصودة”.

وأضاف الخبراء: “يحتوي SHAREit على أكثر من مليار عملية تنزيل في غوغل بلاي وقد تم تسميته كأحد أكثر التطبيقات تنزيلا في عام 2019. ووقع إبلاغ غوغل بهذه الثغرات الأمنية”.

ووفقا لمتجر “غوغل بلاي”، كانت آخر مرة تم فيها تحديث SHAREit في 9 فبراير، والتي سبقت نشر بحث Trend Micro. ويبلغ إجمالي عدد مستخدمي تطبيق مشاركة الملفات، الذي يتيح للمستخدمين تبادل الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو وصورGIF ، 1.8 مليار مستخدم حول العالم. وفي الواقع، وفقا لـ App Annie، كان SHAREit واحدا من أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها في العالم في عام 2019.

وعلى متجر “غوغل بلاي”، يتميز بمتوسط ​​تقييم 4.1 بناء على 15.5 مليون تعليق. وأضافت Trend Micro: “لقد أبلغنا البائع الذي لم يرد بعد عن هذه الثغرات الأمنية. قررنا الكشف عن بحثنا بعد ثلاثة أشهر من الإبلاغ عن ذلك كون العديد من المستخدمين قد يتأثرون بهذا الهجوم لأن المهاجم يمكنه سرقة بيانات حساسة وفعل أي شيء بإذن من التطبيقات. ولا يمكن اكتشافه بسهولة”، وذلك بحسب “إكسبريس”.