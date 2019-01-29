ثغرة في تطبيق “FaceTime” تسمح لمن يتصل بك بالتنصت على الكاميرا والميكروفون

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 14: The Logo of videotelephony product FaceTime is displayed on a smartphone on December 14, 2018 in Berlin, Germany. (Photo by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)

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قالت شركة آبل يوم الاثنين إنها تعتزم في وقت لاحق من الأسبوع الحالي إصدار تصحيح برمجي يصلح ثغرة اكتشفت في تطبيق التراسل الخاص بها “فيس تايم” FaceTime على هواتف آيفون.

وبسبب الثغرة، التي اكتشفت يوم الاثنين من قبل أحد مستخدمي تويتر، يمكن لأي مستخدم لتطبيق “فيس تايم” التنصت على صوت الطرف الآخر حين إجراء مكالمة مرئية، وذلك حتى قبل الرد عليها.

ويُعتقد أن الثغرة ترجع إلى مشكلة في نظام مكالمات المرئية الجماعية في تطبيق “فيس تايم”، إذ إنها تبدأ تسجيل صوت مستقبل المكالمات المرئية، ظنًا منها أن المحادثة قد بدأت، مع أن المستخدم لم يرد عليها بعد.

يُشار إلى أن ميزة المكالمات المرئية الجماعية جديدة على تطبيق فيس تايم، إذ أعلنت عنها آبل في صيف 2018 ثم أزالتها من النسخ التجريبية الأولى من الإصدار 12 من نظام “آي أو إس” iOS المشغل لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية. ثم أطلقت الميزة لعموم المستخدمين أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال متحدث باسم شركة آبل في بيان: “نحن على علم بهذه المشكلة وحددنا إصلاحًا سيتم إصداره في تحديث البرنامج في وقت لاحق من هذا الأسبوع”.

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يذكر أن الثغرة لا تتسبب بتسجيل صوت مستقبل المكالمة فقط، بل إن محاولة كتم صوت المكالمة عن طريق الضغط على زر خفض الصوت أو زر الطاقة سيؤدي إلى تشغيل الكاميرا، مع أن شاشة هاتف المستقبل سوف تستمر في إظهار شاشة المكالمة الواردة. ولكن في الحقيقة سيكون المتصل يرى ويسمع الطرف الآخر.

وإلى أن تصدر آبل تصحيحها البرمجي، يُنصح بتعطيل تطبيق “فيس تايم” من خلال التوجه إلى إعدادات الهاتف ثم “فيس تايم”.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

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