ونشر شاب يدعى جوشوا مادوكس، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، معلقا عليه بالقول: “عثرت على مشكلة تتعلق بالأمن والخصوصية على فيسبوك. عندما يكون التطبيق مفتوحا فإنه يستخدم الكاميرا. عثرت على ثغرة في التطبيق، تجعلك ترى الكاميرا مفتوحة خلف حائط الأخبار”.

وفي مقطع الفيديو، تظهر الكاميرا وهي تعمل في خلفية الشاشة، وراء حائط الأخبار في تطبيق فيسبوك، على نظام “آي أو إس” المشغل لهواتف آيفون من شركة أبل.

ونشرت العديد من المواقع التقنية، مقاطع فيديو تثبت بالفعل وجود ثغرة، لكنها قالت إن تلك الثغرة تواجه مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 13.2.2، فيما لا يواجه مستخدمو هواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 13.1.3.