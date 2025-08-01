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ثوران متكرر يقلق إندونيسيا.. بركان ليوتوبي لاكي لاكي ينشط للمرة الثانية خلال شهر

منذ ساعة واحدة
بركان ليوتوبي لاكي-لاكي في إندونيسيا

بركان ليوتوبي لاكي-لاكي في إندونيسيا

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قالت هيئة المسح البركاني في إندونيسيا إن بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في مقاطعة إيست نوسا تينجارا ثار اليوم الجمعة، مما أدى إلى قذف عمود من الرماد بلغ ارتفاعه أكثر من 10 كيلومترات.

وثار البركان عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك ثوران في أوائل يوليو تموز أدى إلى قذف رماد بركاني بلغ ارتفاعه 18 كيلومترا وتسبب في اضطرابات في الرحلات الجوية المتجهة من جزيرة بالي السياحية القريبة وإليها.

ودعت هيئة المسح البركاني السكان اليوم إلى إخلاء منطقة تبعد من ستة إلى سبعة كيلومترات عن فوهة البركان وإلى توخي الحذر من مخاطر التدفق الطيني حال هطول أمطار غزيرة.

وأظهرت صور نشرتها الهيئة مشهدا دراميا للبرق البركاني وهو يلمع فوق البركان وعمود الرماد الذي يعكس اللون الأحمر للحمم البركانية المتدفقة أسفل سفوح الجبل.

    المصدر :
  • رويترز

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