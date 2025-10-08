"ثورة في فيسبوك ريلز... الذكاء الاصطناعي يصبح خادمك الشخصي!"

في خطوةٍ جديدة تعكس سباق عمالقة التكنولوجيا نحو تحسين تجربة المستخدم، أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لمنصة “فيسبوك”، عن إطلاق تحديث ضخم في خوارزمية عرض مقاطع الفيديو القصيرة “ريلز”، يمنح المستخدمين تحكماً غير مسبوق في ما يظهر على شاشتهم، مدعوماً بقدرات متطورة من الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما نقل موقع “تك كرانش” واطّلعت عليه “العربية Business”، فإن التحديث الجديد يهدف إلى تحسين دقة التوصيات وتقديم محتوى مصمّم خصيصاً لكل مستخدم، مع التركيز على عرض المقاطع الأحدث والأكثر تفاعلاً، بحيث بات النظام يُظهر ما يصل إلى 50% أكثر من المنشورات اليومية الجديدة مقارنة بالسابق.

ولن يقتصر الأمر على الخوارزميات فقط، إذ أضاف “فيسبوك” ميزة “فقاعات الأصدقاء” (Friend Bubbles)، التي تسمح للمستخدمين برؤية ما أعجب به أصدقاؤهم مباشرة على المقاطع، وحتى بدء محادثة فورية معهم بمجرد النقر على صورتهم — ما يجعل تجربة التفاعل أكثر قرباً وواقعية.

كما كشفت “ميتا” عن اقتراحات بحث ذكية تظهر أسفل مقاطع “ريلز”، بأسلوب يشبه ما تقدمه منصة “تيك توك”، لمساعدة المستخدمين على اكتشاف محتوى جديد يناسب اهتماماتهم بشكل أدق.

ومن بين التحسينات اللافتة أيضاً، تسهيل إخفاء المقاطع غير المرغوبة من خلال خيار “غير مهتم” (Not Interested)، إضافةً إلى تطوير ميزة “الحفظ” (Save) التي تسمح بتجميع المقاطع والمنشورات المفضلة في مكانٍ واحد لسهولة العودة إليها لاحقاً.

وجاء هذا التحديث بعد موجة من الشكاوى التي عبّر عنها المستخدمون بسبب ظهور محتوى “مزعج” أو منخفض الجودة، خصوصاً المقاطع المنتَجة عشوائياً عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويرى خبراء التقنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية ميتا الجديدة لمنافسة “تيك توك” و”يوتيوب شورتس”، عبر جعل تجربة الفيديو القصير على “فيسبوك” أكثر ذكاءً وتفاعلاً وخصوصية، في إطار تحوّل رقمي شامل يعيد رسم طريقة تصفح المستخدمين للمحتوى المرئي.