"جاغوار" تجري تغييراً جذرياً في سياراتها بحلول 2025

أعلنت شركة “جاغوار” البريطانية، أمس الاثنين، عن إجرائها تغييرا جذريا في سياراتها الفارهة مع حلول عام 2025.

وقال الرئيس الجديد لـ”جاغوار”، تييري بولوريه، عن اعتزامه تحويل سياراتها إلى كهربائية فقط في ذلك العام.

وأوضح بولوريه أن إعلانه يأتي ضمن جزء من مخطط أوسع يطلق عليه “Reimagine” (إعادة التصور)، والذي يهدف إلى وضع الشركة كشركة خالية من الكربون مع حلول عام 203.

ويأتي إعلان رئيس “جاغوار” في الوقت الذي ستطلق علامتها التجارية “جاغوار لاند روفر” أول سيارة كهربائية بالكامل في عام 2024، وهي الأولى من بين 6 سيارات تعمل بالكهرباء، والمخطط طرحها على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب تقرير وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، فإنه سيتم تمويل تحويل سيارة “جاغوار لاند روفر” إلى كهربائية بواسطة استثمار سنوي في مجال لكهرباء والتقنيات ذات الصلة، بقيمة تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار.

وفي حال أن سار مخطط شركة “جاغوار” كما هو مرسوم له، فإنه من المتوقع أن تكون جميع سيارات الشركة بالإضافة إلى 60% من سيارات “جاغوار لاند روفر” التي تم بيعها، عبارة عن سيارات خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2030، وهو العام الذي ستحظر فيه المملكة المتحدة على سوقها المحلية بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة.

وتأمل “جاغوار لاند روفر” في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية مع حلول عام 2039.

يشار إلى أن دول حول العالم أعلنت عن خططها لحظر السيارات التي تحتوي على محركات الاحتراق الداخلي خلال السنوات القادمة، مثل النرويج بحلول عام 2025 وفرنسا بحلول عام 2040 وكاليفورنيا مع حلول عام 2035، وذلك بحسب “سبوتنيك”.