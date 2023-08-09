الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
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جاكرتا.. أكثر مدن العالم تلوثاً

منذ 14 دقيقة
جاكرتا.. أكثر مدن العالم تلوثاً

جاكرتا.. أكثر مدن العالم تلوثاً

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أظهرت بيانات شركة (آي.كيو إير) السويسرية لتكنولوجيا جودة الهواء أن العاصمة الإندونيسية جاكرتا تصدرت قائمة أكثر مدن العالم تلوثا اليوم الأربعاء، إذ كانت ضمن قائمة المدن العشر الأكثر تلوثا بالعالم منذ مايو أيار.

وذكرت الشركة أن جاكرتا، التي يأهلها ما يزيد عن عشرة ملايين نسمة، تسجل مستويات أعلى من الحد الآمن لتلوث الهواء بشكل شبه يومي.

وذكر أحد السكان (35 عاما) أن جودة الهواء الآخذة في التراجع تضر بصحة أطفاله. وقال لتلفزيون رويترز على جانب طريق بوسط العاصمة “الوضع يبعث على القلق الشديد… الكثير من الأطفال مرضى بالأعراض نفسها مثل السعال والرشح”.

وشكا سكان العاصمة مرارا من تلوث الهواء جراء الازدحام المروري المزمن وأدخنة المصانع ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وكسب بعض منهم دعوى قضائية مدنية في 2021 طالبوا فيها الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من تلوث الهواء.

ورد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على صحفيين لدى سؤاله أمس الثلاثاء عن التلوث في جاكرتا قائلا إن الحل يكمن في نقل العاصمة من جاكرتا إلى نوسانتارا، التي تبنيها الحكومة الإندونيسية في الوقت الراهن على جزيرة بورنيو.

ومن المقرر أن تعلن إندونيسيا نوسانتارا العاصمة الجديدة العام المقبل على أن ينتقل إليها ما لا يقل عن 16 ألف موظف مدني وعسكري وشرطي.

    المصدر :
  • رويترز

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