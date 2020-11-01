جاكوار تطرح سيارة كهربائية خارقة

كشفت الشركة البريطاني جاكوار عن موديل جديد من السيارة E-Pace، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة المدمجة وتعتمد لأول مرة على محرك ثلاثي الأسطوانات.

وأوضحت الشركة أن برنامج دفع السيارة يشهد انضمام المحرك ثلاثي الأسطوانات، الذي يظهر للمرة الأولى في التاريخ بين موديلات الشركة، ويولد محرك البنزين سعة 1.5 لتر قوة 118 كيلوواط/160 حصانا، ويتم دمجه ضمن نظام الدفع “الهجين المعتدل Plug-in”.

وينتج المحرك الكهربائي -المركب على المحور الخلفي- قوة 80 كيلوواط/109 أحصنة، مع بطارية سعة 15 كيلووات ساعة، تكفي لبلوغ مدى السير 65 كلم، وبتضافر جهود كلا المحركين تصبح القوة الإجمالية للسيارة 227 كيلوواطا/309 أحصنة، ويبلغ معدل الاستهلاك 2.0 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 43 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويتسع برنامج الدفع بباقة إضافية من محركات البنزين والديزل، والتي تبدأ قوتها من 120 كيلوواطا/163 حصانا، وتتمتع السيارة الجديدة برتوش تصميمية على المقدمة والمؤخرة مع نظام ملتيميديا جديد.

ومن المقرر طرح سيارة جاجوار E-Pace الجديدة بسعر يبدأ من 38 ألف يورو .

وكانت الشركة البريطانية قد كشفت عن مواصفات النسخة الأحدث لعام 2021 من طرازها الكهربائي المميز I-Pace الذي يعتبر واحدا من أفضل السيارات الكهربائية التي تم الكشف عنهما رسميا خلال العام الحالي.

ويعد أبرز ما أضيف من تحديثات لنسخة 2021 من طراز جاجوار I-Pace، نظام تشغيل بيانات بتقنية 4G، ونظام كاميرات مراقبة لمحيط السيارة بزاوية 360 درجة، بالإضافة لنظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وعدد من التحديثات طالت بطاريات الطراز بمختلف فئاته.

وتتوافر نسخة 2021 من طراز جاكوار I-Pace بالأسواق من خلال 3 فئات، الأولى S تتوفر بسعر 71 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم SE تتوفر بسعر 78 ألف دولارا، والفئة التي تليها باسم HSE تتوفر بسعر 82 ألف دولار.