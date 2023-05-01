الأثنين 11 شوال 1444 ﻫ - 1 مايو 2023 |
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جاك دورسي ينتقد قيادة إيلون ماسك لـ"تويتر"

منذ 8 دقائق
جاك دورسي وإيلون ماسك

جاك دورسي وإيلون ماسك

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انتقد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لموقع “تويتر”، جاك دورسي، الرئيس الحالي للموقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وتعليقا على مناقشة على منصته الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي BlueSky، قال دورسي إن “الأمور أخذت منعطفا نحو الأسوأ بعد شراء رئيس شركة “تسلا” للموقع”، معتبرا أنه كان على ماسك الانسحاب من عملية الاستحواذ على “تويتر”.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن ماسك هو القائد المناسب لـ”تويتر”، قال دورسي: “لا. ولا أعتقد أنه تصرف مباشرة بعد أن أدرك أن توقيته كان سيئا. ولا أعتقد أن مجلس الإدارة كان يجب أن يفرض البيع. كل الأمور ذهبت نحو الأسوأ”.

وأضاف: “لكن حدث ما حدث، وكل ما يمكننا فعله الآن هو بناء شيء ما لتجنب حدوث ذلك مرة أخرى”.

ويعتبر هذا التصريح هو تحول مفاجئ عن تصريح في أبريل الماضي، والذي اعتبر فيه أن استيلاء ماسك على “تويتر” كان “الحل الوحيد” الذي يثق به.

إثارة الجدل

وكان ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركتي “تيسلا” و”سبيس إكس”، قد أثار جدلاً واسعاً بسبب استحواذه المضطرب على “تويتر” لقاء 44 مليار دولار أواخر العام الماضي.

وقام على الفور بحل مجلس الإدارة وطرد أغراوال وغيره من كبار المسؤولين. كما أخرج الشركة من البورصة وأطلق مشاريع كبرى في وقت قصير جداً.

فيما أدت التخفيضات الحادة التي أجراها المالك والرئيس الجديد على الوظائف، والسياسة الشاملة والتغييرات في ميزات المنصة، إلى زعزعة ثقة المعلنين والسياسيين والمشاهير، من بين آخرين ما نتج عنه مغادرة كثير منهم “تويتر” أو الحد من استخدامه.

في حين، خرج جاك دورسي عن صمته موجهاً اعتذاراً لموظفي المنصة الشهيرة، لاسيما بعد قرار ماسك تسريح العديد منهم.

وكان ماسك “51 عاماً”، دخل عام 2023 بثروة قدرها 137 مليار دولار، ليصبح أول شخص يخسر 200 مليار دولار من ثروته، حيث كان المستثمرون قلقون من أنه يكرس الكثير من اهتمامه إلى شركة تويتر التي استحوذ عليها في أكتوبر الماضي وسط صخب كبير.

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