جدل جديد حول تسلا.. توصية برفض منـح ماسك مكافأة ضخمة بقيمة تريليون دولار

دعت شركة Institutional Shareholder Services (ISS)، المتخصصة في استشارات المساهمين، مساهمي شركة تسلا إلى التصويت ضد حزمة الأجور المقترحة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، ووصفتها بأنها “ضخمة إلى حد الصدمة”.

وأوضحت الشركة في تقريرها أن الاتفاق لا يتضمن شروطًا ملزمة تضمن التزام ماسك الكامل بتسلا في ظل انشغاله بعدة مشاريع أخرى، منها “سبيس إكس” و**”xAI”**، مشيرةً إلى أن هذه الصفقة قد لا تحقق الهدف المرجو منها في الحفاظ على تركيزه على الشركة.

وأضافت ISS أن حزمة المكافآت “رغم صعوبة تحقيقها”، فإن حجمها غير المسبوق يمنح ماسك فرصًا كبيرة لجني مليارات الدولارات حتى في حال تحقيق جزء من الأهداف فقط، مثل ارتفاع القيمة السوقية لتسلا وتحقيق قفزات في الأرباح وإنتاج السيارات الذاتية القيادة والروبوتات الذكية.

ومن المقرر أن يُصوّت المساهمون على الخطة خلال الاجتماع السنوي لتسلا في 6 نوفمبر، في وقت يسعى فيه مجلس الإدارة، برئاسة روبين دينهولم، لإقناع كبار المستثمرين مثل فانغارد وبلاك روك وستيت ستريت بدعم المقترح، معتبرةً أن ماسك “موهبة استثنائية لا تتكرر”.

لكن توصية ISS تمثل ضربة جديدة لمساعي المجلس، خصوصًا مع تزايد المخاوف من تشتت انتباه ماسك بين مشاريعه العملاقة. وفي حال تمت الموافقة على الحزمة، فسترفع الأسهم الإضافية نصيبه في الشركة إلى نحو 25% من رأس المال بعد احتساب الضرائب.