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جدل حول تكنولوجيا أحذية العدائين في بطولة العالم

منذ 40 دقيقة
حذاء ماركة أديداس أديزيرو أفانتي

حذاء ماركة أديداس أديزيرو أفانتي

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عاد الجدل مرة أخرى حول تكنولوجيا أحذية العدائين بعدما قدمت توبي أميوزان أداء مذهلا وفازت بلقب سباق 100 متر حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى يوم السبت، لكن العداءة النيجيرية قالت إن مستواها ليس له علاقة بما ترتديه.

وانتزعت أميوزان، التي ارتدت حذاء ماركة أديداس أديزيرو أفانتي مخصص للعدائين المتنافسين في مسافات خمسة أو عشرة كيلومترات، الميدالية الذهبية بعدما سجلت 12.06 ثانية، وأعلن المنظمون عن نجاحها في تحطيم الرقم العالمي، قبل إلغاء الزمن العالمي بسبب قوة الرياح خلال السباق.

ونجحت أميوزان بالفعل في تحطيم الرقم العالمي في وقت سابق من يوم الأحد، بعدما سجلت 12.12 ثانية في تصفيات الدور قبل النهائي.

وقالت أميوزان لصحيفة جارديان بعدما كشفت عن ارتداء هذا النوع من الأحذية المرنة والمريحة بسبب معاناتها من إصابة سابقة “قدراتي لا تتمحور حول مكونات الحذاء”.

وأضافت “لقد تعرضت لالتهابات في بداية الموسم، وهذا تسبب في تراجعي لبعض الوقت. تحدثت إلى أديداس وسألت عن إمكانية الحصول على حذاء أكثر مرونة وراحة”.

وتابع “حظيت بترشيح العديد من الأنواع، وشعرت بالراحة في هذا، لذا استخدمه في الواقع طوال الوقت”.

وبدأ الجدول حول تكنولوجيا الأحذية منذ تحطيم الأرقام العالمية العام الماضي، وحاول الاتحاد الدولي للعبة الفصل بين الابتكار ومنح العدائين أفضلية غير عادلة.

ويتوافق حذاء أميوزان مع اللوائح الحالية، لكن الاتحاد الدولي قال في ديسمبر كانون الأول إنه سيطبق لائحة جديدة بدءا من أول نوفمبر تشرين الثاني 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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