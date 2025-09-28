جدل حول خدوش وآثار تآكل في آيفون 17.. أبل توضح وتعد بالحل

أثارت صور ومقاطع فيديو نُشرت مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بعد ظهور خدوش وعلامات تلف على هواتف آيفون 17 معروضة داخل متاجر أبل، بالإضافة إلى بعض طرازات iPhone Air.

وأشارت الشركة الأميركية في بيان إلى أن سبب ظهور هذه الخدوش يعود إلى استخدام “حوامل العرض المغناطيسية” في متاجرها، موضحة إلى أن هذه الحوامل قديمة ومهترئة، وتسببت في انتقال مواد منها إلى أسطح الهواتف، ما أعطى انطباعاً بوجود خدوش على الجزء الخلفي من الأجهزة.

ولفتت أبل إلى أن هذه العلامات ليست دائمة، بل يمكن إزالتها بسهولة من خلال عملية تنظيف بسيطة، مؤكدة أنها تعمل حالياً على معالجة هذه المشكلة عبر استبدال الحوامل المتضررة داخل متاجرها والمتاجر التابعة لشركات الاتصالات التي تبيع أجهزتها.

ورغم هذا التوضيح، فإن المشكلة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث لاحظ مستخدمون ومراجعون تقنيون علامات خدش أو تقشر على حواف منطقة الكاميرا الخلفية تحديداً، وهو ما دفع بعضهم إلى التشكيك في متانة طبقة الطلاء المؤكسد، التي تُستخدم في طرازات آيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس.

وأظهر المدون التقني الشهير، زاك نيلسون، خلال مقطع فيديو عبر قناته JerryRigEverything على منصة “يوتيوب”، كيف أن احتكاك قطعة نقدية بزوايا وحدة الكاميرا يؤدي إلى تقشر طبقة الطلاء، كاشفاً عن المعدن الموجود أسفلها.

وقال نيلسون ان التصميم الحاد لحواف وحدة الكاميرا يخالف معايير ISO المعروفة الخاصة باستخدام الطلاء المؤكسد، والتي تنص على ضرورة أن يكون نصف قطر الزاوية أكبر بـ10 مرات من سُمك الطلاء، وهو ما لم يتحقق في تصميم آيفون 17 برو.

ورغم هذه الملاحظات، أوضحت شركة أبل في ردها أن عملية الطلاء المستخدمة التي تعتمدها في إصدارات “برو” من هواتفها الجديدة تتفوق على المعايير الصناعية، خصوصاً فيما يتعلق بالصلابة الميكروية، ولكنها أقرت بأن الاستخدام اليومي قد يؤدي إلى ظهور علامات بسيطة نتيجة الاحتكاك أو الاستخدام العادي.