جديد سناب... تطبيق تعديل القصص Story Studio

تريد شركة سناب أن تكون الشركة التي يفكر فيها الناس عندما يريدون تعديل مقاطع الفيديو عبر الهاتف المحمول، ولذلك أعلنت خلال قمة الشراكة السنوية عن تطبيق iOS جديد يساعدها في تحقيق هذا الهدف يسمى Story Studio.

ويمنح التطبيق الأشخاص أدوات تعديل مصممة خصيصًا لمقاطع الفيديو المحمولة أو الرأسية، ويقوم Story Studio بسحب البيانات من سناب شات وميزة Spotlight لمساعدة الأشخاص على معرفة كيف وماذا يفعلون.

ويركز التطبيق الجديد على صناع المحتوى، ويمنحهم العديد من أدوات التحرير حتى يتمكنوا من جعل المحتوى يبدو احترافيًا قدر الإمكان.

ولا تزال أدوات تحرير القصة موجودة في سناب شات، ولكن إذا كنت تنشئ محتوى لميزة Spotlight أو إذا كنت أحد نجوم سناب، فقد تحتاج إلى أدوات تحرير أكثر قوة، وتبعًا لذلك يختار العديد من صناع المحتوى تعديل قصصهم عبر الحاسب.

ولكن العديد من صناع المحتوى يريدون القيام بكل شيء عبر الهواتف، ولهذا السبب يوجد عدد قليل من أدوات تعديل الفيديو القوية المتوفرة، ولكن الشركة تقدم تطبيق جديد يعمل بشكل أفضل مع سناب شات.

وباستخدام Story Studio، يمكنك رؤية ما هو شائع عبر سناب شات، ويتضمن الأصوات والموضوعات والعدسات، ويمكنك بهذه الطريقة إعادة مزج المحتوى الشائع وإنشاء محتواك الخاص.

ويتيح لك Story Studio قص لقطاتك بتعديل دقيق للإطار، وإضافة تسميات توضيحية وملصقات وعناصر مرئية أخرى، والاستفادة من قائمة الموسيقى المرخصة للشركة، إلى جانب إمكانية حفظ مشروع وتعديله لاحقًا.

وعند الانتهاء من التعديل، يمكنك مشاركة الفيديو مع سناب شات – يمكنك استخدامه لنشر قصة أو مقطع فيديو في Spotlight.

ويعمل Story Studio أيضًا مع المنصات الأخرى، ويمكنك حفظ المشروع أو تصدير الفيديو إلى تطبيقات أخرى عبر هاتفك.

والجدير بالذكر أن المحتوى الذي تم إنشاؤه في Story Studio لن يتضمن علامة مائية، مما يعني أنه إذا تم نشره عبر منصات أخرى، فلن يتم تخفيض وصوله بواسطة الخوارزمية.

ويتم إطلاق Story Studio في وقت لاحق من هذا العام، على أن يكون متاحًا عبر iOS بشكل حصري في الوقت الحالي.

وبالإضافة إلى Story Studio، تطلق الشركة نسخة الويب من ميزة Spotlight، بحيث يمكن للأشخاص مشاهدة محتوى Spotlight دون تشغيل سناب شات حتى عندما يتصفحون الويب عبر أجهزة الحاسب المكتبية.

ويمكن لصناع المحتوى تحميل مقاطع الفيديو إلى Spotlight من متصفح جوجل كروم أو سفاري آبل.