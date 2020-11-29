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جسم غامض بالقرب من الشمس!

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 12:15 مساءً
جسم غامض بالقرب من الشمس

جسم غامض بالقرب من الشمس

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أثناء دراسة صور الشمس، التي التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أبلغ “صائدو الكائنات الفضائية” عن اكتشاف جسم عملاق مجهول الهوية.

وحسب الباحثين، يظهر وميض غير طبيعي عملاق في صور النجم. يمكن أن يشير حجمه إلى وجود جسم غريب، يمكن أن يتجاوز حجمه حجم الأرض بشكل كبير.

وقال سكوت وارنج أحد “الصيادين” : “وفقًا للتقديرات الأولية، فإن حجم الجسم يبلغ 25 ضعف حجم كوكبنا”.

وحسب صحيفة “ديلي إكسبريس”، يبلغ نصف قطر الجسم الغريب حوالي 159 ألف كيلومتر ، بينما يبلغ نصف قطر الأرض 6371 كيلومترًا فقط.

ويعتقد الصيادون أن الجسم الغريب ظهر من الجزء الداخلي للشمس، يمكن أن يكون سفينة فضاء كانت تجمع الطاقة من نجم. قد يدعم هذا النظرية القائلة بوجود مساحة فارغة داخل الشمس.

ويعزو العلماء العاملون مع وكالة ناسا ظهور الجسم إلى وجود “قشرة فضائية”، وهي تسمية يطلقها العلماء على الحطام الذي يظهر أمام عدسات التلسكوب.

وفقًا للعلماء، يمكن أن يكون الجسم أي شيء، من قطع الجليد إلى حطام سفن الفضاء.

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