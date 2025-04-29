"جنرال موتورز" تستدعي 721 ألف مركبة.. والسبب؟!

أعلنت شركة جنرال موتورز، اليوم الثلاثاء، عزمها استدعاء 721 ألف سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وشاحنة حول العالم بسبب عطل في المحرك قد يؤدي إلى فقدان الطاقة وزيادة احتمالات وقوع الحوادث المرورية.

وأشارت جنرال موتورز إلى عيوب تصنيع محتملة قد تؤدي إلى تلف المحرك أو تعطله. ويشمل الاستدعاء ما يقرب من 600 ألف مركبة في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إنها رصدت 12 واقعة تصادم و12 إصابة في الولايات المتحدة يمكن أن تكون مرتبطة بالمشكلة وراء الاستدعاء. وسيتولى الوكلاء فحص المحرك وإصلاحه أو استبداله عند الحاجة.

وفتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة تحقيقا في يناير كانون الثاني بشأن 877710 مركبات تابعة لجنرال موتورز بعد بلاغات عن أعطال في المحركات. وفتحت الشركة تحقيقا في وقت لاحق.