جنرال موتورز تسحب أكثر من 900 سيارة بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية

قالت شركة جنرال موتورز (الثلاثاء 1-8-2023) إنها ستستدعي ما يزيد قليلا عن 900 سيارة قديمة في جميع أنحاء العالم بها مشكلة في الوسائد الهوائية، بعد حادث في البرازيل.

ويغطي الاستدعاء بعض من السيارات التي أنتجتها عام 2013 مثل شيفروليه من طرز كامارو وسونيك وفولت، وسيارة تراكس (في كندا فقط)، وسيارة بويك فيرانو، ومنها 767 في الولايات المتحدة و101 في كندا و46 في بلدان أخرى.

وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة إن وحدتها البرازيلية تلقت في مارس آذار مزاعما بأن سيارة شيفروليه كامارو من انتاج عام 2013 تعرضت لحادث تحطم في مايو أيار 2022 بسبب مشكلة في الوسادة الهوائية للسائق الأمامي. وقالت جنرال موتورز إن الفحص أكد ذلك.

وقالت جنرال موتورز إن الفحص لا يزال مستمرا، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن المشكلة من المحتمل أن تكون مرتبطة بعيب في التصنيع.