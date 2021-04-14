جنرال موتورز تكشف عن نظام الملاحة الخاص بسياراتها Maps Plus

في خطوة من شأنها تعزيز ريادة شركة جنرال موتورز لتكنولوجيا الاتصال ، كشفت الشركة عن خدمة الخرائط الجديدة داخل السيارة المسماة Maps Plus لما يقرب من مليون سيارة من سياراتها، وهو حل ملاحة داخل السيارة قائم على التطبيقات، يعمل على ترقية القدرات.

ويتم تشغيل الخدمة بواسطة Mapbox، مزود الخرائط المفتوح المصدر الذي ينافس غوغل ماب وHere؛ للحصول على صفقات المؤسسات للحصول على خرائط مخصصة وداخل التطبيق.

ومن المتوقع أن يبدأ طرح النظام الجديد إلى ما يقرب من 900000 مركبة في 30 أبريل، كجزء من خطط الخدمات المتصلة المحددة.

وتقول الشركة إنه بالنسبة للمالكين الحاليين للمركبات المتوافقة التي لم يكن لديها نظام ملاحة مدمج في السابق، تقدم Maps + نظامًا بيئيًا متصلًا من المساعدين الصوتيين والتنقل والتطبيقات في تجربة فريدة.

وتتكامل خدمة Maps Plus أيضًا مع التطبيقات الشائعة الأخرى، بما في ذلك خدمات بث الموسيقى، مثل سبوتيفاي أو المساعدين الصوتيين، مثل أليكسا، التي تظهر كأدوات فردية متراكبة فوق الخريطة.

وأثناء التخطيط لوجهة، تُعلم Maps Plus السائق بحدود السرعة الحالية أو إذا كان يحتاج إلى التزود بالوقود على طول الطريق.

وتتاح الخدمة لنماذج محددة من سيارات عام 2018 وأحدث سيارات شيفروليه وبويك وجي إم سي وكاديلاك بحلول نهاية عام 2021.

ويتم تقديم Maps Plus كجزء من خدمة الاشتراك OnStar Connected Services من جنرال موتورز، التي تبدأ من 14.99 دولار شهريًا.

ومن الواضح أن العديد من مالكي السيارات يستخدمون خدمات شهيرة، مثل: Apple CarPlay و Android Auto، التي تعكس واجهة الهاتف عبر شاشة المعلومات والترفيه في السيارة.

يذكر أن جنرال موتورز أبرمت صفقة مع غوغل للمركبات التي من نماذج عام 2022 وما بعده، وتهدف Maps Plus إلى سد الفجوة بالنسبة للعملاء الذين ليست لديهم ميزة ملاحة مضمنة.