جهاز استشعار صغير يمكنه تحويل الكمامة إلى جهاز مراقبة ذكيّ

تم الكشف عن مستشعر ذكي جديد يمكنه تحويل أي قناع للوجه إلى جهاز مراقبة صحي على غرار فيتبيت.

إنّ فايسبيت، هو جهاز استشعار بحجم صغير جداً والذي يعلق على قناع الوجه باستخدام مغناطيس صغير يمكنه أن يتتبع معدل التنفس للمستخدم، ومعدل ضربات القلب، وكم من الوقت كانوا يرتدون القناع، وإذا كان القناع قد بدأ في التسريب.

تم تصميمه مع أخذ المجتمع الطبي في الاعتبار، ويمكن استخدامه من قبل أي شخص لمراقبة صحتهم، خاصة وأنّ العديد من الولايات والمدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة تواصل فرضها للقناع.

يمكن استخدام الجهاز خفيف الوزن للتنبؤ بالحالة العاطفية لمرتديها ومستوى التعب، وفقاً لمجموعة من مهندسي جامعة نورث وسترن الذين هم وراء فايسبيت.



تنقل الأداة جميع البيانات لاسلكياً إلى التطبيق الذكي للمستخدمين الذي يمكنه متابعة صحتهم في الوقت الحقيقي. في حالة تسرب القناع، أو أي خطر صحي آخر مثل ارتفاع معدل ضربات القلب، يمكنه إرسال إشعار فوري إلى المستخدم.

في حين أنّ الجهاز الصغير مدعوم ببطارية صغيرة، فإنه يتم إعادة شحنه باستمرار ببساطة عن طريق قوة تنفس المستخدم. كما أنه يأخذ شحنة من الحرارة المنبعثة من مرتديه، وكذلك الشمس، مما يعني أنها ستستمر لمدة 11 يوماً بين الشحنات الكاملة.

وقال المصمم الرئيسي يوشيا هيستر، أستاذ التصميم في كلية ماكورميك للهندسة في نورث وسترن، أنه يريد إنشاء قناع وجه ذكي يستهدف المتخصصين في الرعاية الصحية ولا يحتاج إلى شحنه بشكل غير مريح خلال الدوام.

وقال:” لقد قمنا بزيادة طاقة البطارية من خلال جمع الطاقة من مصادر مختلفة، مما يعني أنه يمكنك ارتداء القناع لمدة أسبوع أو أسبوعين دون الحاجة إلى شحن البطارية أو استبدالها.”

وقد قام فايسبيت بإجراء الجولة الأولى من الاختبارات على المتطوعين، لكنه سيحتاج إلى الخضوع لتجارب سريرية إذا كان سيتم تضمين تنبيهات لتسرب القناع.

قام فريق المهندسين بالفعل بإصدار التصميمات كمصدر مفتوح وأجهزة مفتوحة حتى تتمكن أي شركة أو فرد من البدء في إنتاج الجهاز.

وقال هيستر: “يوفر فايسبيت خطوة أولى نحو الاستشعار والاستدلال العملي على الوجه ويوفر خياراً مستداماً وملائماً ومريحاً لمراقبة الصحة العامة للعاملين في الخطوط الأمامية لكوفيد-19 وخارجها. أنا متحمس حقاً لتسليم هذا إلى مجتمع البحث لمعرفة ما يمكنهم فعله به.”

وبينما ابتكر هيستر الجهاز مع وضع المجتمع الطبي في الاعتبار، فإنّ الأشخاص الذين ما زالوا يرتدون أقنعة الوجه من القماش أو الجراحية أو إن 95، سيستفيدون من مراقبة تقدمه.

يقوم الجهاز بتقييم معدل ضربات القلب من خلال مراقبة التحركات الصغيرة بشكل غير محسوس التي يقوم بها رأس الشخص في كل مرة ينبض فيها ويمكنه حساب المعدل.

قال هيستر: “قلبك يدفع الكثير من الدم عبر الجسم، والقوة الباليستية قوية جداً. كنا قادرين على الشعور بهذه القوة بينما ينتقل الدم إلى شريان رئيسي في الوجه.”

من خلال الجمع بين المعلومات حول معدل ضربات القلب ومعدلات التنفس، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب والتنفس السريع، يكشف فايسبيت عن الإجهاد وعندما ينزعج شخص ما ويمكنه إرسال تنبيه يطلب منه أخذ قسط من الراحة أو أخذ بعض الأنفاس العميقة للتهدئة.