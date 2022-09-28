جهاز لإرسال النصوص عبر الأقمار الصناعية من جارمن

كشفت شركة ”جارمن“ المتخصصة في صناعة أجهزة التتبع والخرائط، عن جهاز جديد أطلقت عليه ”Reach Messenger“ لإرسال النصوص عبر الأقمار الاصطناعية، بقيمة 300 دولار أمريكي.

وأصبحت الهواتف الذكية، التي ترسل الرسائل عبر الأقمار الصناعية حدث الساعة مؤخراً بعد إعلانات صادرة حول هذه الخدمة من شركات مثل ”سبيس إكس“ و“أبل“ و“تي موبيل“، إلا أن جارمن لها باع طويل في المجال.

وكان ”Garmin inReach Mini“ و ”Mini 2“ من الخيارات الشائعة سابقاً، والآن خرجت الشركة بخيار جديد على نفس النهج هو ”Garmin inReach Messenger“.

وعلى عكس ما طرحته سلسلة ”أيفون 14″، يمكن للمستخدم مع جهاز ”جارمن“ استخدام الرسائل عبر الأقمار الصناعية للمحادثات النصية العامة وليس فقط في حالات الطوارئ، ولست بحاجة إلى توجيهها يدويًا نحو قمر صناعي.

لكن المستخدم سيحتاج إلى اشتراك، ومعظم المنافسين يأتون بعدد محدود من الرسائل يبلغ 10 رسائل فقط مع الخطة الأساسية البالغة 15 دولارًا في الشهر، وكل رسالة بعد ذلك تكون بتكلفة نصف دولار.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام، هو التطبيق المصاحب لجهاز “ Garmin Messenger“، حيث إنه تطبيق دردشة عام يرسل الرسائل عبر شبكة ”واي فاي“ أو البيانات الخلوية عندما تكون متاحة وعبر القمر الصناعي عندما تكون بالخارج.

وسيتحول التطبيق تلقائيًا لالتقاط أفضل طريقة للاتصال، علماً أن الرسائل عبر الاتصال الخلوي واللاسلكي مجانية بالطبع.

ويجب أن يكون الهاتف متصلاً بجهاز ”inReach Messenger“ لإرسال واستقبال النصوص عبر القمر الصناعي، ومع ذلك، يمكن إنشاء محادثات فردية وجماعية للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة حتى لو لم يكن لديهم جهاز خاص بهم، لكنهم يحتاجون إلى اتصال بالإنترنت.

ويحتوي ”Messenger“ على زر ”SOS“، الذي سيوصل المستخدم إلى مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ الدولي (IERCC) التابع لشركة ”جارمن“، والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وسيتصل بخدمات الإنقاذ بالقرب من المستخدم.

وجرى تصميم برنامج ”inReach Messenger“ للرحلات الطويلة مع عمر بطارية يصل إلى 28 يومًا في الإعدادات الافتراضية، يتضمن ذلك إرسال تقرير عن الموقع كل 10 دقائق، بحيث يمكن لأي شخص مراقبة تقدم المستخدم في مكانه (وحتى تتمكن خدمات الطوارئ من العثور عليه).

ويأتي ”Messenger“ بميزة مقاومة الماء والغبار بمعيار ”IPX7″، مما يعني أنه يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة 30 دقيقة في الغطس في متر واحد من الماء.

ويحتوي الجهاز على شاشة صغيرة، بما يكفي لإظهار الرسائل الواردة وإرشاد المستخدم على طول مساره إذا كان بحاجة إلى إعادة تتبع خطواته.

والجهاز مصمم بشكل أساسي للاستخدام مع الهاتف الذكي وأجهزة ”Garmin“ الأخرى، مثل الأجهزة المحمولة، والمعدات البحرية والجوية بالإضافة إلى الأجهزة القابلة للارتداء من ”جارمن“.