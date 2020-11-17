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جهاز للمهام الصعبة من سامسونغ Galaxy XCover Pro

منذ 8 ساعات

شركة سامسونغ

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كشفت شركة الهواتف الكورية ”سامسونغ“ عن جهازها الذكي الجديد ”Galaxy XCover Pro“ المتين لعملاء AT&T .

وأعلنت كل من سامسونغ وAT&T الثلاثاء، أن Galaxy XCover Pro، وهو هاتف ذكي متين مخصص للاستعمالات ذات الظروف القاسية، جاهز للاستخدام في الميدان ومصمم بأناقة، متاح الآن في AT&T عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

تم تصميم هاتف ”Galaxy XCover Pro“ وهندسته للعاملين في الخطوط الأمامية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، بالإضافة إلى المستجيبين الأوائل.

نظرًا لأنه هاتف ذكي متين، فمن المنطقي تمامًا أن يتميز Galaxy Xcover Pro بتصنيف IP68 وشهادة MIL-STD 810G، ما يعني أن الهاتف يمكن الاعتماد عليه في الارتفاعات العالية والرطوبة والظروف القاسية الأخرى.

من ناحية المواصفات، يتميز Samsung Galaxy XCover Pro بشاشة كبيرة بحجم 6.3 بوصة عالية الدقة، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وكاميرا مزدوجة (25 ميغابكسل + 8 ميغابكسل) ، ودعم NFC (اتصالات المجال القريب)، وبطارية بسعة 4050 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع، ومستشعر بصمات الأصابع.

كما يدعم Galaxy XCover Pro نظامًا بيئيًا واسعًا بدءًا من المسح الضوئي ومعالجة الدفع وحتى التعاون الجماعي، ويتميز بزرين قابلين للبرمجة يمكن ضبطهما لتنشيط تطبيقات الأعمال أو المهام الحرجة، بما في ذلك حلول FirstNet Push-to-Talk و AT&T Enhanced Push-to-Talk في المستقبل.

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