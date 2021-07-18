جهاز MacBook Pro بشاشة miniLED سيكون متوفراً في هذا التاريخ

من المتوقع أن نشهد إطلاق شركة آبل لجهاز MacBook Pro بشاشة miniLED بين شهري سبتمبر ونوفمبر القادمين، وذلك وفق ما نقل المحلل من بلومبرغ Mark Gurman.

يشار إلى أن المحلل Ming-Chi Kuo كان قد أكد في تقرير نشر خلال الأسابيع الماضية على أن ابل في طريقها لبدء الإنتاج الصخم لجهاز MacBook Pro في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يؤكد التفاصيل التي جاءت عبر Mark Gurman حول موعد حدث ابل المقبل لإطلاق MacBook Pro بشاشة miniLED.

ولقد أضاف Mark Gurman أن ابل قد واجهت بعض العقبات في عملية إنتاج الشاشات miniLED، مما دفع ابل لتغيير موعد الإعلان الرسمي.

من جانب أخر قدمت ابل شاشات miniLED أو التي تعرف بعنوان” Liquid Retina XDR” في جهاز iPad Pro المميز بحجم 12.9 إنش هذا العام، والذي تميز أيضاً برقاقة معالج M1، حيث تتميز الشاشة بعدد 10000 من إضاءة LED، لدعم التحكم في عملية التعتيم والسطوع في الشاشة بدقة أعلى لذا تدعم الشاشة مستوىات أعلى من السطوع مع لون أسود غامر.

أيضاً أكدت ابل على قدرة شاشات Liquid Retina XDR على إنتاج صورة بتفاصيل أكثر واقعية ودقة، مع تباين يصل إلى 1000000:1، وسطوع 1000 nit في كامل الشاشة، والتي تصل إلى نسبة سطوع 1600 nit.

وتشير التوقعات إلى أن إصدار ابل المرتقب من أجهزة MacBook Pro يأتي هذا العام برقاقة معالج M1X، كما يتضمن عدد أكبر من المنافذ.

يذكر أن الإصدار الجديد من أجهزة MacBook Pro يستهدف مطوري التطبيقات، والمصممين من مستخدمي Photoshop، أو أعمال تحرير الفيديو المكثفة، كما أكد تقرير سابق من بلومبرغ أن ابل تقدم الجهاز هذا العام بذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجا بايت رام.