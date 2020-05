جوجل تطلق أداة تستخدم الواقع المعزز للحفاظ على “التباعد الاجتماعي”

ويمكن لمالكي هواتف أندرويد مع أحدث إصدار من متصفح كروم الاستفادة من الأداة من خلال الذهاب إلى موقع goo.gle/sodar لإطلاق الأداة المسماة SODAR، ولا تتطلب الأداة تنزيل أي تطبيق، إذ يكفي أن يُسمح رمز الاستجابة السريعة QR، ثم يُفتح المتصفح مع الكاميرا مع رسم يُظهر دائرة نصف قطرها متران عن الهاتف.

يُشار إلى أن الأداة تستخدم تقنية تُسمى WebXR التي تسمح باستخدام تقنية الواقع المعزز من خلال متصفحات الإنترنت.

