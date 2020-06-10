جوجل تطلق الإصدار التجريبي من أندرويد 11 مع العديد من الميزات

أعلنت شركة جوجل الأسبوع الماضي عن تأجيل حدث إطلاق الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 11 “لأن الوقت ليس ملائمًا للاحتفال” في إشارة إلى المظاهرات الجارية في الولايات المتحدة، واليوم عادت لتعلن عنه، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات التي ستُسهِّل على المطورين التطوير لنظام أندرويد.

وبدلًا من عقد حدث مباشر، قالت جوجل: إنها فضلّت نشر عدد من مقاطع الفيديو والموارد الرقمية، بالإضافة إلى تدوينة للحديث عن الإصدار التجريبي من أندرويد 11، والميزات الجديدة.

وبعد الإشارة إلى الميزات الجديدة التي أطلقتها جوجل خلال المدة الماضية لتسهيل التواصل بين الناس، مثل: إتاحة (جوجل ميت) Google Meet لجميع المستخدمين، والوضع العائلي في تطبيق (دوو) Duo، قالت الشركة: إن نظام أندرويد 11 سينقل جميع المحادثات من جميع تطبيقات التراسل إلى مساحة مخصصة في قسم الإشعارات، وذلك بهدف تسهيل رؤيتها، والرد عليها، وإدارتها. ويمكن إعطاء إحدى المحادثات الأولوية لتظهر دائمًا فلا يُفوِّت المستخدم أي رسالة منها، حتى حين تفعيل خاصية (عدم الإزعاج) Do Not Disturb.

ويُقدّم أندرويد 11 أيضًا ميزة (الفقاعات) Bubbles الجديدة لمساعدة المستخدمين في الرد على المحادثات المهمة والتفاعل معها دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. كما أن النظام يأتي مع ميزة تقترح على المستخدمين تلقائيًا النصوص والرموز التعبيرية ذات الصلة حين الكتابة عبر لوحة المفاتيح التابعة لجوجل (جيبورد) Gboard، ولكن المميز في هذه الميزة أنها تُنفَّذ محليًا في الجهاز بلا أي اتصال مع خوادم جوجل.

ويأتي أندرويد 11 مع قدرات مُحسَّنة للتحكم بالأجهزة الذكية القابلة للاتصال بالإنترنت، وذلك من خلال الضغط على زر الطاقة، حيث يمكن تعديل درجة الحرارة، وإضاءة المصابيح، وقفل الباب الأمامي، دون الحاجة لفتح العديد من التطبيقات. كما يأتي النظام بضوابط جديدة للتحكم بالوسائط المتعددة، مما يُسرِّع على المستخدمين نقل المحتوى المسموع أو المرئي من أي جهاز إلى جهاز آخر، مثل نقل الصوت من السماعات إلى مكبرات الصوت، أو حتى جهاز التلفاز.

واستمرارًا لما قدّمته الإصدارات السابقة من أندرويد للحفاظ على خصوصية المستخدمين، يأتي أندرويد 11 مع ميزة أُذونات المرة الواحدة التي تتيح للمستخدمين تمكين التطبيقات للوصول إلى الميكروفون، أو الكاميرا، أو الموقع لمرة واحدة فقط، ثم يتعين على التطبيقات طلب الأذن في كل مرة تحاول الوصول إليها.

وفي حال كان هناك تطبيق لم يُستخدم لفترة طويلة من الزمن، فإن جوجل سوف تُلغي الأذونات الممنوحة له مع إعلام المستخدم بذلك، ليكون له الخيار في إعادة منح التطبيق الأذونات أو الموافقة على الإلغاء.

وأشارت جوجل في تدوينتها إلى الميزات الأخرى التي يأتي بها أندرويد 11 إلى الهواتف الذكية، مثل تسجيل الشاشة، و(الوصول الصوتي) Voice Access المُحدَّث، والأداء المُحسَّن، وقائمة المشاركة المُحسَّنة.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 11 لمالكي هواتف بكسل 2 وما بعدها، بالإضافة إلى هواتف أخرى ستُدعم خلال الأسابيع المقبلة.