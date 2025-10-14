الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
جوجل تعلن استثمار 15 مليار دولار لإنشاء مركز ذكاء اصطناعي بالهند

منذ 13 دقيقة
أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء أنها ستستثمر 15 مليار دولار على مدى خمس سنوات لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في ولاية أندرا براديش الهندية، في واحدة من أكبر استثماراتها على الإطلاق في البلاد.

وقال توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لجوجل كلاود، خلال فعالية في نيودلهي: “سيكون هذا أكبر مركز للذكاء الاصطناعي نستثمر فيه خارج الولايات المتحدة”. وسيقام المركز في مدينة فيساخاباتنام الساحلية، وستبلغ طاقته عدة جيجاوات. وتقدر الحكومة المحلية قيمة المشروع بنحو عشرة مليارات دولار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل المنافسة الشديدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز البيانات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي. وتلتزم جوجل وحدها بإنفاق نحو 85 مليار دولار هذا العام لتوسيع قدرات مراكز البيانات حول العالم.

    المصدر :
  • رويترز

