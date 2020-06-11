جوجل ميت “Google meet” تحصل على ميزة لإلغاء الضجيج لمنافسة زووم “Zoom”

أعلنت شركة جوجل في شهر نيسان/ أبريل عن عزمها إطلاق ميزة لإلغاء الضجيج في اجتماعات خدمة مؤتمرات الفيديو (ميت) Meet الموجهة لقطاعي الأعمال والتعليم، وذلك في إطار تعزيز مزايا الخدمة التي تنافس بها خدمات مشابهة، مثل: (تيمز) Teams من مايكروسوفت، و(زووم) Zoom.

والآن نشرت الشركة مقطع فيديو أوضح فيه مدير إدارة المنتجات في (جي سوت) G Suite (سيرج لاشابل) قدرات الميزة المسماة (مُلغي الضجيج) Denoiser.

وتستخدم الميزة تقنية التعلم الآلي لإلغاء الأصوات الخارجية من غير أحاديث البشر أثناء المكالمات. وفي الفيديو، وضّح لاشابل قدرة الميزة على إلغاء أصوات مثل كيس الطعام البلاستيكي، والقلم، وزجاج الماء، وذكر أيضًا أنها تصلح لإلغاء أصوات الأطفال، والحيوانات الأليفة، والأجهزة المنزلية، مثل: المكانس الكهربائية.

ونبه لاشابل إلى أن الميزة لا تزال في طور التطوير وستحصل على تحسينات مع الوقت. وأكد على أن الميزة تعالج بأمان الأصوات أثناء المكالمات في خوادم جوجل، حيث تُزيل الضجيج منها ثم تُرسلها إلى المستخدمين.

وتعتزم جوجل إضافة ميزة إلغاء الضجيج لنسخة الويب من (ميت) في وقت لاحق من الشهر الحالي، ثم لتطبيق الخدمة في نظامي أندرويد، وiOS.