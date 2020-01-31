جوجل Duo للفيديو يحصل على مزايا جديدة.. تعرف عليها

رغم وجود العديد من التقارير التى أشارت إلى قرب نهاية دعم تطبيق جوجل Duoلمكالمات الفيديو، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن، حيث استمر التطبيق فى العمل بشكل عادى لدى المستخدمين، بل وحصل على العديد من الإضافات والتحسينات على مدار العام الماضي، والتى كان على رأسها عدم حاجة التطبيق لرقم هاتف للعمل، إلا أن تقرير حديث كشف أن التطبيق حصل على ميزة جديدة وهي دعم رسم الملاحظات على الشاشة.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فقالت جوجل في بيان عبر مدونتها الرسمية: “نقدم هذه الميزة حيث حصلنا على تعليقات من المستخدمين بأنهم يبحثون عن طريقة مرئية أكثر للتواصل مع أصدقائهم عندما لا يكون أحدهم متاحًا للاتصال عبر مكالمة فيديو، وإنهم يرغبون في إرسال مذكرة موجزة لمرة واحدة داخل Duo” .

وتوفر هذه الميزة الجديدة دعم التعليقات التوضيحية والموجودة في خدمة جوجل كييب، مع وجود أنواع متعددة من الخطوط والخلفيات والأشكال يمكن للمستخدم الاختيار بينها بكل سهولة، وكما هو الحال مع المكالمات، يتم تشفير هذه الملاحظات بشكل تام، مع ملاحظة أن الميزة متاحة لمستخدمي أندرويد بداية من اليوم وستصل بشكل تدريجي لكافة المستخدمين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنه تم مؤخرا اتاحة القدرة على إضافة ردود فعل في رسائل الفيديو بتطبيق Duo، من خلال الإيموجي، حيث تمت إضافة ميزة ردود الفعل الجديدة إلى جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، وهي توفر خيار استجابة سريعة لرسائل الفيديو الواردة، فعلى سبيل المثال، إذا أرسل أحد الأصدقاء مقطع فيديو قصيرًا ورأى المستخدم أنه مضحك، فيمكن الضغط بسرعة على زر رد الفعل وتحديد الرموز التعبيرية الضاحكة.

وغالبًا ما توجد ردود فعل كهذه على منصات أخرى أيضًا، فعلى سبيل المثال ، يتيح Instagram للمستخدمين التفاعل مع القصص بضغطة سريعة تكشف عن مجموعة من ردود أفعال الرموز التعبيرية، كما يحتوي Facebook على ميزة مماثلة مع ردود الفعل على المشاركات.