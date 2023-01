جيمس ويب يرسل صورة لم يسبق لها مثيل للسحابة الجليدية

أرسل تلسكوب جيمس ويب العملاق صورة لم يسبق لها مثيل للسحابة الجليدية، ووجد التلسكوب الفضائي التابع لوكالة ناسا “اللبنات الأساسية للحياة” مجمدة داخل الجليد الأكثر برودة في سحابة جزيئية.

وتم تحديد الميثان والكبريت والنيتروجين والإيثانول في سحابة “الحرباء 1” (Chamaeleon I)، على بعد 500 سنة ضوئية من الأرض، ما يشير إلى أن هذه الجزيئات هي نتيجة نموذجية لتشكيل النجوم وليست ميزة فريدة لنظامنا الشمسي.

No sugar or spice, but everything ice ❄️

In this molecular cloud (a birthplace of stars & planets), Webb scientists found a variety of icy ingredients. These frozen molecules, like carbon dioxide and methane, could go on to become building blocks of life. https://t.co/1txG9rE0rc pic.twitter.com/zfzAJAiwst

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 23, 2023