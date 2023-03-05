حاسب لوحي "Itel" بسعر منافس ومواصفات جيدة

كشفت itel التابعة لـ Transsion مؤخرا عن حاسب لوحي بمواصفات جيدة، سيباع بنحو 160 دولارا فقط.

وأشارت itel إلى أن حاسبها اللوحي الجديد سيباع في متاجهرها في الهند، وسيطرح في عدد من البلدان الأخرى قريبا، وسيتوفر بلونين أساسيين هما Deep Gray والأزرق الفاتح.

حصل الجهاز على هيكل أنيق التصميم مدعّم بإطارات معدنية، وزوّد بشاشة IPS بمقاس 10.1 بوصة دقة عرضها (1280/800) بيكسل.

ويعمل بنظام Android 12 (إصدار Go)، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSD.

وجاءت الكاميرا الأساسية له بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ودعمته itel بتقنيات للاتصال مع شبكات Wi-Fi و LTE، وإمكانية إجراء المكالمات عبر شبكات 4G، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.