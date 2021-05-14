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حاسب مكتبي لامثيل له من HP!

14 - مايو - 2021
جهاز كمبيوتر

جهاز كمبيوتر

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كشفت شركة HP عن EliteOne 800 G8. الجهاز الجديد يعتبر أول جهاز كمبيوتر من فئة All-in-One مجهز بميزات الذكاء الاصطناعي التي تتعرف على وجود المستخدم بالقرب من الحاسب، إذ تقوم بقفل شاشة الحاسب في حال ابتعاد المستخدم عنه وتعيد الشاشة إلى الوضع النشط في حال عودته، ما يساهم في الحفاظ على سرية البيانات وتوفير استهلاك الطاقة في نفس الوقت.

ويأتي الجهاز الجديد بنوعين من الشاشات بمقاس 23.8 و27 بوصة، بدقة عرض (1920/1080) أو (2560/1440) بيكسل، وتتمتع هذه الشاشات بميزات حماية العين من إشعاعات الضوء الأزرق والتحكم التلقائي بمعدلات السطوع تبعا للإضاءة المحيطة.

وجهزت HP هذه الحواسب بكاميرات ويب منبثقة تخرج من داخل هياكلها نحو الأعلى حين الحاجة لاستخدامها، ودعمت هذه الكاميرات بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء ومستشعرات ToF، وتقنيات تساعدها على تتبع حركة المستخدم لضبط الصور أثناء مكالمات الفيديو.

وتعمل هذه الكمبيوترات بمعالجات Intel من الجيل الحادي عشر الجديد، ومعالجات رسوميات Intel UHD Graphics 730 و Intel UHD Graphics 750، وذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 64 غيغابايت، وأقراص تخزين بسعات تصل إلى 2 تيرابايت، وجهزت بمنافذ USB-C و DisplayPort و Ethernetو USB-A، وشرائح للاتصال مع شبكات WiFi 6 الحديثة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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