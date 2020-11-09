حاسوب جديد من شاومي يتناسب مع أغراض التعليم عن بعد

مع انتشار التعليم عن بعد في العديد من دول العالم جراء تفشي وباء كورونا ازداد الطلب على الحواسيب المحمولة “اللابتوب”، أعلنت شركة شاومي الصينية عن إصدار جديد الحواسيب المحمولة لتلبية احتياجات الطلاب.

ومع الاتجاه العالمي للتعليم عن بُعد في ظل تفشي فيروس كورونا، أعلنت شركة شاومي عن إطلاق الإصدار “e-Learning Edition” من اللاب توب Mi Notebook 14 لتلبية احتياجات الطلاب في التعليم عبر الإنترنت.

وأوضحت الشركة الصينية أن الإصدار الجديد يأتي بسُمك 18 ملم ولا يتعدى وزنه 1.5 كجم، وينبض بداخله معالج إنتل Core i3-10110U ثنائي النوى يعمل بسرعة تصل إلى 4.1 جيجاهرتز، مع بطاقة الرسوميات إنتل UHD Graphics 620.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز اللاب توب الجديد على شاشة قياس 14 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1080 بيكسل وبنسبة باعية 16:9، بالإضافة إلى كاميرا ويب فوق الشاشة لتتماشى مع أغراض التعليم عبر الإنترنت.

ويزخر اللاب توب الجديد بذاكرة وصول عشوائي DDR4-2.666 سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية SATA-3-SSD سعة 256 جيجابايت وسماعات ستريو، مع دعم تقنية الواي فاي وتقنية البلوتوث 5.0، مع توافر ثلاثة منافذ USB-A ومنفذ HDMI ومنفذ لسماعة الرأس، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية سعة 46 وات ساعة إلى نحو 10 ساعات.