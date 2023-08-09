حاسوب لوحي جديد لعشاق الألعاب من "لينوفو"

كشفت شركة لينوفو النقاب عن الحاسوب اللوحي الجديد “ليجين سليم5 14” (‫Legion Slim5 14) الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

‫وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يأتي بشاشة “أوليد” قياس 14.5 بوصة، وبدقة وضوح 2880×1800 بيكسل. وتبلغ شدة السطوع ‫400 نيت، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتزا.

‫وينبض داخل الجهاز معالج يدعم ذاكرة وصول ‫عشوائي سعة 64 غيغابايتا، مع قرص “إس إس دي” بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

‫وتم تجهيز الحاسوب اللوحي ببطارية سعة 73.6 وات ساعة، ويمكن شحنها عبر ‫منفذ “يو إس بي- سي”، الأمر الذي يستغرق 30 دقيقة للوصول من صفر إلى 70%.

‫ويبلغ سمك اللاب توب 2.1 سنتيمتر، ووزنه 1.9 كيلوغرام. ‫ومن المقرر إطلاقه في سبتمبر/أيلول ‫المقبل، بسعر يبلغ نحو 4014 دولارا.