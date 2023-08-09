الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حاسوب لوحي جديد لعشاق الألعاب من "لينوفو"

منذ دقيقتين
شعار شركة لينوفو

شعار شركة لينوفو

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة لينوفو النقاب عن الحاسوب اللوحي الجديد “ليجين سليم5 14” (‫Legion Slim5 14) الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

‫وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يأتي بشاشة “أوليد” قياس 14.5 بوصة، وبدقة وضوح 2880×1800 بيكسل. وتبلغ شدة السطوع ‫400 نيت، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتزا.

‫وينبض داخل الجهاز معالج يدعم ذاكرة وصول ‫عشوائي سعة 64 غيغابايتا، مع قرص “إس إس دي” بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

‫وتم تجهيز الحاسوب اللوحي ببطارية سعة 73.6 وات ساعة، ويمكن شحنها عبر ‫منفذ “يو إس بي- سي”، الأمر الذي يستغرق 30 دقيقة للوصول من صفر إلى 70%.

‫ويبلغ سمك اللاب توب 2.1 سنتيمتر، ووزنه 1.9 كيلوغرام. ‫ومن المقرر إطلاقه في سبتمبر/أيلول ‫المقبل، بسعر يبلغ نحو 4014 دولارا.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    جاكرتا.. أكثر مدن العالم تلوثاً
    جاكرتا.. أكثر مدن العالم تلوثاً
    هاتف HTC Wildfire E Star
    مواصفات هاتف HTC Wildfire E Star
    iPhone 15 Pro
    آبل تخطط لإطلاق iPhone 15 Pro بسعة 256 جيجا بايت

    الأكثر قراءة

    نيمار
    "مفاجأة مدوية" بشأن النجم البرازيلي نيمار!
    السفارة السعودية في بيروت
    تداعيات التحذيرات السعودية والخليجية من السفر إلى لبنان
    عقار "ويجوفي" مفيد في إنقاص الوزن وتقليل الإصابة بأمراض القلب
    بعد الكشف عن فوائده لصحّة القلب.. عقارٌ لإنقاص الوزن يُحدث تحوّلًا