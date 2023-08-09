حاسوب لوحي جديد لعشاق الألعاب من "لينوفو"

كشفت شركة لينوفو النقاب عن الحاسوب اللوحي الجديد “ليجين سليم5 14” (Legion Slim5 14) الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.
وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يأتي بشاشة “أوليد” قياس 14.5 بوصة، وبدقة وضوح 2880×1800 بيكسل. وتبلغ شدة السطوع 400 نيت، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتزا.
وينبض داخل الجهاز معالج يدعم ذاكرة وصول عشوائي سعة 64 غيغابايتا، مع قرص “إس إس دي” بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.
وتم تجهيز الحاسوب اللوحي ببطارية سعة 73.6 وات ساعة، ويمكن شحنها عبر منفذ “يو إس بي- سي”، الأمر الذي يستغرق 30 دقيقة للوصول من صفر إلى 70%.
ويبلغ سمك اللاب توب 2.1 سنتيمتر، ووزنه 1.9 كيلوغرام. ومن المقرر إطلاقه في سبتمبر/أيلول المقبل، بسعر يبلغ نحو 4014 دولارا.