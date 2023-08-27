حاسوب لوحي من "دوغي" للاستخدامات الشاقة

أطلقت شركة “دوغي” (Doogee) حاسوبها اللوحي آر 10 (R10) الجديد المصمم لتحمل الاستخدامات الشاقة؛ حيث إنه يتمتع بحماية جيدة ضد الماء والغبار والسقوط، وفقًا لفئات ومعايير الحماية “آي بي 68″ (IP68) و”آي بي 69 كي” (IP69K) و”إم آي إل- إس تي دي- 810 إتش” (MIL-STD-810H).

وأوضحت الشركة الصينية أن حاسوبها اللوحي الجديد ذو شاشة قياس 10.4 بوصة، وبدقة وضوح 1200 × 2000 بيكسل، بينما تبلغ شدة السطوع 340 شمعة/م2.

وتتمتع الشاشة بدرجة حماية عالية بفضل تزويدها بزجاج “كورنينغ غوريلا غلاس 5” (Corning Gorila Glass 5)، مع إمكانية استعمالها بواسطة قلم نشط.

ويتوفر الحاسوب اللوحي الجديد على المعالج “هيليو جي 99” (Helio G99) ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 غيغابايت، مع إمكانية زيادة ذاكرة الوصول العشوائي والذاكرة الداخلية.

ويشتمل الحاسوب اللوحي “آر 10” الجديد على “كاميرا” خلفية رئيسة بدقة 20 ميغابيكسل، إلى جانب “كاميرا” أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، لالتقاط صور “السيلفي”.

ويعمل الحاسوب بنظام التشغيل “أندرويد 13” (Android 13)، وجُهّز بأربع سماعات، كما أنه يحتوي على مدخل لبطاقة (SIM) مزدوجة.

وجُهّز الحاسوب ببطارية سعة 10800 مللي أمبير/ساعة، مع إمكانية استخدامها شاحنًا محمولًا “باور بانك” لشحن الأجهزة الأخرى.