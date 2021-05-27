حجب عدد الإعجابات لمشاركي "فيسبوك" و"إنستغرام"... للصحة النفسية

لمواكبة التطورات، تسعى “فيسبوك” و”إنستغرام” إلى تحديث صفحاتهم يومياً لكي لا يمّل المستخدم.

وفي هذا المجال، طرح تطبيقا فيسبوك وإنستغرام ميزة جديدة للمستخدمين تتيح إخفاء عدد الإعجابات لمشاركاتهم، فقد أعرب الموقع الأزرق، مالك تطبيق إنستغرام في بيان، عن أنه سيكون لدى جميع المستخدمين خيار إخفاء عدد الإعجابات، حتى يتمكنوا من تحديد ما يناسبهم.

وأتى القرار بعد أن ظل زر الإعجاب، الذي ظهر لأول مرة في تطبيق فيسبوك عام 2009، هو المقياس الأساسي لنجاح وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات.

وبدأ إنستغرام بالفعل قبل عامين، في تجربة إخفاء الإعجابات التي تتخذ شكل “قلب”، آملا أن يكون ذلك مفيدا للصحة النفسية للمستخدمين، ويقلل القلق بشأن شعبية منشوراتهم، بحسب الرئيس التنفيذي للمنصة، آدم موسيري.

كما أضاف في مكالمة هاتفية قبل طرح الميزة الجديدة رسمياً، أن الشركة مستعدة لإجراء التغيير حتى لو ثبت أنه يضر بمصالحها التجارية.

وكشف أنه وخلال اختبار الميزة اتضح عدم وجود تغيير كبير من حيث شعور الناس أو مدى استخدامهم للتجربة كما كانت المظلة تظن، مشدداً على أن إخفاء الإعجابات كان أمراً مثيرا للجدل بين مستخدمي إنستغرام أثناء اختبار الميزة، حيث تبنى بعض أصحاب الحسابات اختفاء مقياس الشعبية، فيما اشتكى آخرون من أنه سلبهم معلومات حول أهمية المنشورات.

وأتى الطرح الرسمي للميزة الجديدة في وقت تواجه فيه مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات بشأن تأثيرات منتجاتها على الصحة النفسية وخاصة تأثيرها على الأطفال، وفق مؤشرات تلفت إلى أن استخدامها يمكن أن يؤدي إلى اكتئاب وأعراض مشابهة.