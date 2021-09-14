حجم أكبر وتصميم أنيق.. تعرف على الإصدار الجديد من ساعات آبل

أعلنت ابل عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Series 7 الذي ينطلق بحجم أكبر للشاشة وتصميم أنيق.

تنطلق Watch Series 7 بتصميم انسيابي مميز بشاشة مشرقة وأكثر سطوع، مع حجم أكبر، كما تتوفر الساعة الذكية باثنان من الأحجام 41 و45 مم.

كما تقدم ابل الساعة الذكية بنماذج مميزة بتصميم من الألومنيوم بألوان مختلفة تتضمن اللون الأخضر، أيضاً تعد ساعة Series 7 إصدار ابل الأول المميز بمعايير IP6X لمقاومة الماء والغبار، لدعم المستخدم بآداء أفضل في الجبال أو رحلات الشاطئ.

أيضاً تتميز شاشة الساعة الذكية بمقاومة أعلى للخدش والتصدع، كما يأتي هذا الإصدار بميزة الشحن السريع، وأيضاً ميزة استشعار السقوط.

كما يضيف تحديث watchOS 8 الكثير من المميزات الجديدة في هذا الإصدار، حيث يشمل التحديث الآن تتبع نشاط المستخدم في نشاط الدراجات الهوائية، وأيضاً تتبع أكثر كفاءة في e-bike، مع عدد أكبر من الأنشطة الرياضية، ومن المقرر أن تتوفر Series 7 في خريف هذا العام بسعر يبدأ من 399 دولار.