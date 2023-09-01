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حدث خاص بعنوان "Wonderlust".. ماذا تُخبّئ شركة Apple؟

منذ 19 دقيقة
شركة أبل

شركة أبل

ترجمة "صوت بيروت إنترناشونال"
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قد يكون جهاز iPhone التالي على بعد أسابيع فقط. فقد أعلنت شركة Apple عن حدثها الخاص بالخريف يوم الثلاثاء، حيث أرسلت دعوات صحافية لصباح يوم 12 سبتمبر. وسيتمكن المدعوون من الحضور شخصيًا في مسرح ستيف جوبز داخل Apple Park، المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو، كاليفورنيا، بينما يمكن لعامة الناس المشاهدة عبر الإنترنت في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، بحسب CNN.

هذا وتتم دائمًا دراسة دعوات الأحداث التي تقدمها شركة Apple عن كثب بحثًا عن المعاني الخفية، حيث تتميز دعوات هذا العام بشعار Apple المتفكك والمتعدد الألوان والشعار: “Wonderlust”.

من المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro، مع إشاعات مفادها أن الجيل القادم من iPhone سيجلب ترقيات كبيرة بما في ذلك الألوان الجديدة، وأداء أفضل للبطارية، والتحول من موصل Lightning الخاص بشركة Apple إلى USB-C،  شحن أسرع وقدرات كاميرا محسنة للغاية، وفقًا لموقع 9to5Mac، وهي مدونة تقنية تتابع عن كثب إشاعات شركة Apple.

ومن المتوقع أيضًا إصدار إصدارات جديدة من Apple Watch وApple Watch Ultra.

يأتي حدث “Wonderlust” بعد حوالي ثلاثة أشهر من كشف مؤتمر Apple للمطورين العالمي عن تحديثات للعديد من منتجات الأجهزة والبرامج، بالإضافة إلى سماعة الواقع المختلط الطموحة للغاية Apple Vision Pro.

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