حدث كبير لشركة “أسوس – ASUS” في الرابع من يناير المقبل

من المقرر أن تعلن شركة أسوس – ASUS رسمياً عن جهازها اللوحي الجديد والمميز ” ASUS ROG Flow Z13″، في الرابع من شهر يناير 2022.

وقد تم رصد الجاهز اللوحي الجديد في عدد من التسريبات التي نشرت في شهر نوفمبر الماضي، واليوم تحدد ASUS موعد لعقد مؤتمرها الرسمي لكشف النقاب عن هذا الإصدار.

ويؤكد إعلان ASUS التشويقي الذي نشر على تويتر على أن جهاز ROG Flow Z13 سيكون أقوى جهاز لوحي مخصص للألعاب في الأسواق.

كما يؤكد الإعلان التشويقي على أن الجهاز يتضمن موصل XG Mobile، لذا سيدعم إتصال eGPU أو كرت شاشة خارجي، وهي ميزة تدعم أداء أفضل في الألعاب مع حجم أنحف وأخف للجهاز.

أيضاً من المقرر أن يدعم إتصال eGPU المستخدم بمهام ”USB dock” حيث يتضمن عدد من المنافذ، أيضاً توضح التفاصيل على أن دعم الجهاز لموصل XG Mobile يؤكد على أن الجهاز يأتي بنظام تشغيل ويندوز، لذا سيستهدف مستخدمي Surface Pro 8 في الأسواق.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن ASUS ROG Flow X13 يأتي بسلسلة معالجات AMD Ryzen 6000، التي ترتكز على معمارية Zen 3، وكرت شاشة RDNA 2، ومن المقرر أن تقدم Asus مزيد من التفاصيل خلال المؤتمر الرسمي الذي يعقد خلال فعاليات CES 2022.

The world’s most powerful gaming tablet is coming to #CES2022.

Full reveal at the #CES2022ROG virtual launch event, January 4, 11AM PST.

👉 https://t.co/tVAhAej7zY#TheRiseOfGamers pic.twitter.com/4bRhKMqMUQ

— ROG Global (@ASUS_ROG) December 30, 2021