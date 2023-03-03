حرب اميركية صينية من نوع آخر.. من الفائز بمجال التكنولوجيا والتطور التقني ؟

فيما تتنافس دولتان كبيرتان اقتصاديا بشكل فاقع، يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تخسر سباقها مع الصين في مجال التكنولوجيا والتطور التقني

فالصين تتصدر هذا السباق في ما يقارب مجالا تقنيا 37 من أصل 44 بحسب ما أظهر بحث جراها على مدى عام مركز الفكر التابع لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي.

كما بين البحث أن تلك المجالات تشمل البطاريات الكهربائية، و”الهايبرسونيكس” فضلا عن الاتصالات المتقدمة وخدمات ال 5G و 6G.

أما الولايات المتحدة فلا تزال، بحسب التقرير، رائدة في 7 من التقنيات المتبقية مثل اللقاحات والحوسبة الكمية وأنظمة الإطلاق الفضائية.

إلى ذلك، كشف التقرير أن الصين بنت الأسس الصلبة لتضع نفسها كقوة عظمى رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، من خلال العديد من الأبحاث المتقدمة في تلك المجالات التقنية.

كذلك بين أن أكبر 10 مؤسسات بحثية رائدة عالميا في مجال التكنولوجيا متواجة في الصين، مضيفا أنها تنشر أبحاث مهمة جدا وعالية التأثير، تفوق تسع مرات ما ينشر في اميركا.

وأضاف أن الأكاديمية الصينية للعلوم احتلت المرتبة الأولى أو الثانية في معظم التقنيات الـ 44 المدرجة في البحث، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان.

وأكثر من ذلك حذر من احتمار صيني لثمان تقنيات، ببينها المواد النانوية، والهيدروجين والأمونيا للطاقة، والبيولوجيا التركيبية.

كما نبه إلى أن قدرة الصين في مجال الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ذات القدرة النووية لا ينبغي أن تكون مفاجأة لوكالات المخابرات الأمريكية، لأن تحليل البيانات على مدار السنوات الخمس الماضي ،كشف أن بكين أنتجت 48.49٪ من الأوراق البحثية عالية التأثير في هذا المجال.

يشار إلى أن كل من أميركا والصين، أعظم قوتنين اقتصاديتين في العالم تتصارعان سياسيا على عدة ملفات، واقتصادياً أيضاً.

فيما يحتل السباق في مجال العلوم والتكنولوجيا الدور الأهم في هذا الصراع الخفي!