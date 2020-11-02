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حشرة العث قد تخلص الأرض من كارثة بيئية

منذ 48 دقيقة
حشرة العث

حشرة العث

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أعلن الخبير في مختبر التكنولوجيا الحيوية تكنوبارك “ياقوتيا”، يفغيني بوبوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن العلماء يخططون لتربية مستعمرة عثة تعالج البلاستيك، للتخلص من النفايات البلاستيكية بمساعدة إنزيماتها.

وأشار بوبوف  إلى أن هذا المشروع يتضمن ابتكار محلول يمكنه تحليل البلاستيك. ومن أجل ذلك يدرس الفريق العلمي إنزيم حشرة عثة الشمع الكبرى الذي يحلل البلاستيك. وهذه الحشرة من أقارب العثة العادية. وقد تدربت يرقات هذه الحشرة على معالجة البوليميرات مثل البولي إيثيلين، ويمكنها أكل أكياس البلاستيك، حيث يمكن لـ 100 يرقة منها أكل 100 غرام من البلاستيك خلال 10-12 ساعة.

ويقول بوبوف، “سنحصل على تشفير الحمض النووي لهذه الحشرة وبمساعدة المعاهد العلمية سنحاول تصنيع هذا الإنزيم. وبعد ذلك نستخدمه في إنتاد محلول نرشه على النفايات البلاستيكية للتخلص منها. ومن المقرر أن يكون هذا المحلول جاهزا في العام المقبل”.

ويتضمن مشروع “ساخاكسينوس” أولا إنشاء مستعمرة تضم حوالي مليون حشرة، وبعدها يبدأ الباحثون في معالجة البلاستيك.

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