حفاظا على خصوصياتك.. هكذا تحافظ على حساب مايكروسوفت

مع تزايد الهجمات الإلكترونية فى جميع أنحاء العالم، أصبحت الحاجة إلى الحفاظ على أمان حساباتك عبر الإنترنت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لاسيما حين يتعلق الأمر بحساب مايكروسوفت الخاص بك ، والذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى Outlook وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.

كيفية قفل حساب Microsoft الخاص بك حسبما نقلت ذى صن:

المصادقة ذات العاملين (2FA)، والمعروفة أيضًا باسم المصادقة المكونة من خطوتين أو التحقق من خطوتين، هي وسيلة لحماية الحسابات عبر الإنترنت، عندما تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى موقع ويب، فإنك تضع كلمة المرور العادية – وهذا هو “العامل” الأول المستخدم لمصادقة هويتك.

بعد ذلك يتم إرسال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني، ويتم استخدام OTP في الصفحة التالية للوصول إلى حسابك، بدلاً من كلمة المرور لمرة واحدة، قد يطلب منك تسجيل الدخول حل اختبار CAPTCHA أو تأكيد إشعار الدفع.

إنها طبقة أمان إضافية تضمن عدم تمكن المحتالين عبر الإنترنت من الوصول إلى حسابك حتى لو كان لديهم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

لتنشيط المصادقة الثنائية (2FA) على حساب Microsoft الخاص بك ، توجه إلى صفحة حساب Microsoft عبر الإنترنت ، وقم بتسجيل الدخول ، وانقر فوق الأمان.

انتقل إلى خيارات الأمان المتقدمة ثم الأمان الإضافي قبل النقر فوق تشغيل ضمن التحقق المكون من خطوتين.

استخدم كلمة مرور قوية يعد استخدام كلمة مرور قوية أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت تريد الحفاظ على حسابك آمنًا من المتسللين.

يجب أن تكون كلمة المرور التي تستخدمها لحساب Microsoft الخاص بك فريدة أيضًا – مما يعني أنك لا تستخدمها للحسابات الأخرى فقط.

في عالم مثالي ، يجب أن تتكون من ثمانية أحرف على الأقل وأن تستخدم مزيجًا من الأحرف والأرقام. يجب أيضًا أن يكون لا يُنسى ولا يستخدم كلمات أو سلاسل من الأرقام التي يمكن تخمينها من البيانات العامة عنك ، مثل عيد ميلادك أو فريق كرة القدم المفضل لديك (والتي من المحتمل أن تكون في ملفك الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي).

أفضل رهان لك هو استخدام مدير كلمات المرور، والذي يمكنه إنشاء كلمات مرور من سلاسل عشوائية من الأحرف والأرقام التي يخزنها في قاعدة بيانات آمنة.

تحقق من أن حسابك لم يتم اختراقه يمكنك القيام بذلك على موقع HaveIBeenPwned ، حيث يعمل هذا على تتبع تسريبات كلمة المرور/ تسجيل الدخول الرئيسية، ويتيح لك التحقق من بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك في مقابلهما، إلا أنها لا تستطيع رؤية كل تسرب حدث على الإطلاق.

يقدم مديرو كلمات المرور مثل 1Password و iCloud Keychain من Apple خدمة مماثلة.

لذلك يجب أن تغلق حسابك لانه تتزايد عمليات الاحتيال في المملكة المتحدة، حيث يقف المحتالون وراء أكثر من ثلث الجرائم، وفقًا للأرقام الصادرة العام الماضي.

وقدّر بخمسة ملايين حادثة احتيال وقعت في عام 2021 حتى يونيو – بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن ذلك يمثل 39.4 في المائة من 12.7 مليون جريمة مسجلة.

وارتفع الاحتيال عبر الهاتف بنسبة 82 في المائة بينما زادت عمليات احتيال التسوق عبر الإنترنت بنسبة الثلث، وفقًا لتحليل حزب العمل للأرقام الرسمية.

وقد أوقف المركز الوطني للأمن السيبراني 700000 حملة تصيد في العام الماضي وحده. تستخدم حيل التصيد الاحتيالي رسائل بريد إلكتروني أو نصوصًا أو مواقع ويب مزيفة لخداع الضحايا لإدخال معلوماتهم الشخصية.

وعادةً ما يكون المحتالون وراء أسماء المستخدمين وكلمات المرور لخدمات مثل Microsoft أو Facebook.