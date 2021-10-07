حقائق مثيرة عن مواقع التواصل .. تسرق أعمارنا بشكل لم نكن نتخيله

أصبحت حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أمرا ضروريا، وكثيرة هي الأوقات التي نقضيها بشكل يومي على مواقع التواصل التي باتت التي تسرق الساعات من أيامنا بشكل لم نكن نتخيله لولا أنه أصبح حقيقة تثبتها الأرقام.

وتم الاعتماد في إعداد هذا التقرير على 3 مصادر معتمدة بهذا الشأن هي “داتا ريبورتال” (data reportal)، ستيتس برو (status brew)، برودباند سيرش (broadband search)، وتعتبر إحصائيات المصدر الأول الأحدث حيث تعود إلى يوليو/تموز 2021، في حين ترجع إحصائيات المصدر الثاني إلى مارس/آذار من العام ذاته، أما المصدر الثالث فيشير إلى أنها لسنة 2021 دون تحديد شهر معين.

إحصائيات عامة

-أكثر من نصف سكان العالم حاليا، البالغ عددهم 7.87 مليارات نسمة، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.

-4.80 مليارات شخص حول العالم يستخدمون الإنترنت حتى يوليو/تموز 2021، بزيادة 316 مليونا (7.3%) عن عددهم بمثل هذا الوقت من العام الماضي، ويشكلون ما نسبته 60.9% من سكان العالم.

-4.48 مليارات شخص يستخدمون وسائل التواصل (بحسب إحصائيات يوليو/تموز 2021)، ويشكل عدد مستخدمي وسائل التواصل حاليا نسبة 56.8% من سكان العالم.

– 520 مليون مستخدم جديد انضموا إلى استخدام وسائل التواصل في الـ 12 شهرا الأخيرة من يوليو/تموز 2012.

-تشير تلك الأرقام إلى أن أكثر من 9 من كل 10 مستخدمين للإنترنت يستخدمون الآن وسائل التواصل كل شهر.

-يملك الشخص العادي حسابات على أكثر من 9 شبكات تواصل مختلفة.

-يستخدم الشخص العادي أو يزور بنشاط ما متوسطه 6.6 منصات وسائط مختلفة كل شهر، ويقضي ما يقرب من ساعتين و30 دقيقة باستخدام وسائل التواصل يوميا.

-%91 من مستخدمي وسائل التواصل يصلون إليها عبر أجهزتهم الجوالة.

وعلى فرض أن الناس ينامون ما بين 7 و8 ساعات يوميا، فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى أنهم يمضون نحو 15% من حياة اليقظة يستخدمون وسائل التواصل.

يمضي العالم أكثر من 10 مليارات ساعة يوميا يستخدم وسائل التواصل، وهذا يعادل نحو 1.2 مليون سنة من عمر الوجود البشري.

أعداد المستخدمين

نستعرض هنا أعداد المستخدمين النشطين شهريا لأبرز مواقع التواصل وفق إحصائيات 18 يوليو/تموز 2021:

-فيسبوك 2.85 مليار مستخدم نشط شهريا

-يوتيوب 2.29 مليار مستخدم نشط شهريا

-واتساب 2.00 مليار مستخدم نشط شهريا

-إنستغرام 1.38 مليار مستخدم نشط شهريا

-فيسبوك ماسنجر 1.30 مليار مستخدم نشط شهريا

-تيك توك 732 مليون مستخدم نشط شهريا

-تليغرام 550 مليون مستخدم نشط شهريا

-سناب شات 514 مليون مستخدم نشط شهريا

-باينتريست 478 مليون مستخدم نشط شهريا

-تويتر 397 مليون مستخدم نشط شهريا

-وي تشات (البديل الصيني لواتساب) 1.24 مليار مستخدم نشط شهريا

-سينا ويبو (البديل الصيني لتويتر) 530 مليون مستخدم نشط شهريا

-كيو كيو (البديل الصيني لفيسبوك ماسنجر) 606 مليون مستخدم نشط شهريا

إحصائيات فيسبوك 2021

-بامتلاكه أكثر من 2.85 مليار مستخدم نشط، يظل فيسبوك ملك وسائل التواصل

-فيسبوك ثالث أكثر المواقع زيارة، لا يتفوق عليه سوى غوغل ويوتيوب.

-ويعتبر ثاني أكثر التطبيقات تحميلا من المستخدمين، ويأتي تطبيق فيسبوك ماسنجر في المرتبة السابعة.

-الهند أكثر دولة يستخدم سكانها فيسبوك، منهم 230 مليونا شهريا.

-يمضي مستخدمو فيسبوك ما معدله 35 دقيقة على المنصة يوميا.

-في الشهر يقوم المستخدم العادي لفيسبوك بالإعجاب بـ 12 منشورا، وبعمل 4 تعليقات.

-ينقر المستخدم العادي لفيسبوك على 12 إعلانا شهريا.

إحصائيات يوتيوب 2021

-يشاهد المستخدمون أكثر من 500 مليار فيديو يوميا على يوتيوب، ويشكل ذلك أكثر من مليار ساعة من فيديوات يوتيوب يوميا.

-400 ساعة من الفيديو يتم رفعها إلى يوتيوب كل دقيقة.

-1.3 مليار شخص يستخدمون يوتيوب بشكل منتظم.

-يمضي مستخدمو يوتيوب نحو 40 دقيقة على المنصة يوميا

إحصائيات إنستغرام 2021

-أكثر من 1.38 مليار شخص حاليا يستخدمون إنستغرام شهريا

-يملك إنستغرام أكثر من 500 مليون مستخدم نشط يوم

-بالمعدل يتفاعل الناس مع صور إنستغرام بنسبة 23% أكثر من تفاعلهم مع صور فيسبوك.

-%70 من مستخدمي إنستغرام يبحثون عن العلامات التجارية.

-130 مليون من مستخدمي إنستغرام ينقرون على منشورات تَسوُّق شهريا.

-يمضي مستخدمو إنستغرام نحو 30 دقيقة على المنصة يوميا.

إحصائيات تيك توك 2021

-يملك تيك توك أكثر من 732 مليون مستخدم نشط شهريا، صعودا من أقل من 30 مليونا قبل أقل من عامين.

-يتم رفع نحو 13 مليون فيديو جديد إلى تيك توك يوميا.

-موقع يوتيوب ثاني أكثر المواقع زيارة في العالم، ولا يتفوق عليه سوى غوغل.

-%28.56 من مستخدمي تيك توك يفتحون التطبيق مرة واحدة يوميا على الأقل.

-يمضي مستخدمو تيك توك 52 دقيقة على المنصة يوميا.

شركة “تيك توك” أعلنت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي أن عدد مستخدمي التطبيق النشطين بلغ مليار شخص شهريا، ويعني ذلك أن واحدا من كل 7 أشخاص من سكان الكرة الأرضية يشاهد على نحو منتظم مقاطع فيديو قصيرة على هذا التطبيق.

إحصائيات تويتر 2021

-يملك تويتر 397 مليون مستخدم نشط شهريا

-أكثر من 500 مليون تغريدة يتم إرسالها يوميا عبر التطبيق

-%80 من مستخدمي تويتر من خارج الولايات المتحدة.

-%80 من مستخدمي تويتر من جيل الألفية الميسورين.

-يمضي مستخدمو تويتر نحو دقيقة واحدة على المنصة يوميا

وسائل التواصل مصدر الأخبار

في إحصائية عالمية كانت النسب التالية للذين يقولون إنهم يستخدمون وسائل التواصل لاكتشاف المحتوى الإخباري والوصول إليه:

-فيسبوك 44%

-يوتيوب 29%

-واتساب 23%

-إنستغرام 15%

-تويتر 13%

-فيسبوك ماسنجر 12%

-تليغرام 6%

-تيك توك 4%

-لينكدإن 4%

-سناب شات 2%