"حقبة جديدة".. مايكروسوفت تعلن عن نقلة هامة في مجال البحث على الإنترنت

أعلن رئيس شركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، الثلاثاء، أن “حقبة جديدة” بدأت في مجال البحث على الإنترنت، معلنا أن عملاق الكمبيوتر الأميركي سيدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة “أوبن آي أي” الناشئة في محركها للبحث بينغ.

وقال أن “السباق يبدأ اليوم” مشيرا إلى غوغل الذي يهيمن إلى حد كبير على هذه السوق، وكشف الاثنين النقاب عن منافس لـ ChatGPT برنامج أوبن آي أي الرئيسي القادر على إنشاء كافة أنواع النصوص بناء لطلبات المستخدمين.

وكان إعلان مايكروسوفت مرتقبا منذ العام الماضي، عندما فرض نجاح ChatGPT ما يسمى بالذكاء الاصطناعي “التوليدي” باعتباره اتجاها أساسيا.

استثمرت مايكروسوفت مليار دولار في أوبن آي أي في 2019، وأبرمت للتو صفقة جديدة بمليارات الدولارات مع الشركة الناشئة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها وتأسست في 2015.