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حقيقة أم كذبة 1 نيسان.. “تويتر” تعلن العمل على خاصية تعديل التغريدة

منذ 23 دقيقة
تويتر

تويتر

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يطالب مستخدمو تويتر باستمرار إدارة التطبيق بإضافة خاصية تعديل التغريدات.

اذ ان مستخدمي التطبيق لا يمكنهم تعديل تغريداتهم في حال حصول اي خطأ، ويضطرون في كثير من الأحيان الى حذف التغريدة ونشرها من جديد، أو تصحيحها من خلال ارفاق التغريدة الاولى بتغريدة أخرى.

في هذا الاطار، نشر حساب “تويتر” الرسمي تغريدة على تويتر قال فيه: ” نعمل على زرّ التعديل”.

وقد حصدت التغريدة على أكثر من 25 ألف اعادة تغريد و90 ألف اعجاب خلال 30 دقيقة فقط، ما يشير الى ان المستخدمين ينتظرون اضافة الخاصية بفارغ الصبر.

وفيما أعرب مئات الناشطين عن سعادتهم بالخبر، شكّك آخرون بصحته وتنبهوا الى ان اليوم هو الأول من نيسان، ملمّحين الى ان التغريدة كاذبة وغير صحيحة، ونشرتها الشركة بمناسبة كذبة أول نيسان.

وقالت احدى المستخدمات: “انها مزحة، لكن رجاء اجعلوها حقيقة”.

وقال آخر: “انها كذبة أول نيسان”.

ولا يحبّذ بعض المستخدمين فكرة اضافة خاصية التعديل، اذ قال أحد المعلقين: “من الأفضل ان تكون كذبة الاول من نيسان، لأن هذه فكرة سيئة جدا”.

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