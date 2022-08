حقيقة تطوير آبل لـ"خاتم ذكي" لتتبع الأزواج

نشرت بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أن شركة آبل تصمم خاتم زواج ذكيا يمكنه تتبع مواقع الأزواج، وهو أمر لا أساس له من الصحة، فيما يبدو أن القصة مصدرها مقال نشر عام 2016 على موقع ساخر.

ويبدو أن بعض المستخدمين خدعوا بصور بالحجم الطبيعي لخواتم الزواج بالأبيض والأسود مطبوعة بشعار أبل الذي يمكن التعرف عليه باللون الأزرق.

ونشر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لـ”خاتم أبل” واتهموا الشركة بمحاولة “تتبع المستخدمين” و”تطوير أداة يستخدمها الأزواج المسيؤون لمطاردة شركائهم”.

Apple is working on developing smart wedding rings which will let you know your partners location, where they have been, and if they take the ring off pic.twitter.com/gIIhx6gGC5

— SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) February 1, 2022