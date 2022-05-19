حقيقة صادمة.. لماذا تعتبر السيارات الكهربائية أسرع من العادية؟ (فيديو)

ما سر السيارات الكهربائية ولماذا تتفوق في الكثير في الاحيان على سيارات تفوقها حتى قوة في المحرك. ما هي العوامل التي تؤدي ان تكون السيارات الكهربائية اسرع من العادية. كل التفاصيل عن هذه الحقيقة الصادمة في فيديو سوالف سيارات.

الفرق بين السيارات الكهربائية وسيارات الوقود هو كما تدل أسمائها، واحدة عاملة بالبنزين وأخرى على الكهرباء. بالطبع تجمع بينهما السيارات الهجينة التي تمزج الإثنين معاً. كذلك هنالك فوارق في طريقة عمل السيارة وعدد القطع وطريقة جمعها.

مزايا وعيوب سيارات البنزين

لسيارات البنزين الكثير من المزايا ولكن أيضًا لديها العديد من العيوب. لعل أبرز ميزة في سيارات البنزين أنه يمكن تزويدها بالوقود في فترة قصيرة، ومتابعة السير. والمحطات متوفرة في كل مكان. وإن لم تكن متوفرة، يمكن نقل البنزين عبلا الغالونات وتعبئة الخزان.

في المقابل إن حرق البنزين قد يؤدي إلى تلوث البيئة، وهذا من عيوب السيارات العاملة على البنزين. كذلك إن سيارات البنزين تحتوي على محركات فيها الكثير من القطع، لذلك هي بحاجة إلى صيانة دورية. والأمر نفسه مع علبة السرعات وغيرها العديد من القطع.

مزايا وعيوب السيارات الكهربائية

كأي تقنية جديدة، لا تزال السيارات الكهربائية تعاني من بعض العيوب، أبرزها إنها بحاجة للشحن لوقت ليس بقليل في بعض الموديلات. كذلك إن البنى التحتية في كثير من البلدان تفتقر لمنصات الشحن العامة، خاصة في المناطق النائية بحيث يتعذر شحن السيارة عند الضرورة كما هو الحال مع السيارات العاملة بالوقود حيث أن المحطات تنتشر في كل مكان.

في السياق عينه إن صيانة السيارة الكهربائية ما زالت باهظة الثمن، وتحتاج لميكانيكي متخصص للقيام بأعمال الصيانة. في المقابل من أبرز مزايا السيارة الكهربائية إلى جانب محافظتها على البيئة، هي قوتها الكبيرة وعزمها الفوري مقارنة بالسيارة التقليدية العاملة بالوقود. كذلك من المهم الإشارة أنه على الرغم من أعمال الصيانة وتكلفتها الباهظة، إلا أن السيارة الكهربائية تخلت عن الكثير من القطع الميكانيكية التي كانت تستخدم في السيارات ذات محركات الإحتراق الداخلي.

بذلك هي لا تحتاج إلى تغيير زيت وشمعات إحتراق وما إلى ذلك من أمور مرتبطة بأجزاء المحرك. وإذا ما قارنا تكلفة جميع أعمال الصيانة الدورية هذه مع تكلفة أعمال الصيانة التي تحتاجها السيارة الكهربائية ستكون النتيجة النهائية متقاربة جداً.